Ruikt je donzen dekbed niet meer fris? Dit kun je doen

Kippenhok

Simone van Wijchgel: „Verleden jaar een goedkoop donzen dekbed gekocht (70 dons, 30 veren). Helaas ruikt het naar een kruising tussen Brinta en nat kippenhok. Al een etmaal in de vriezer gehad, maar dat hielp niet.”

Zamarra: „Hopelijk helpt wassen, daar heb je alleen wel een flinke wasmachine voor nodig (of een wasserette). Gebruik een fijnwasmiddel en droog het dekbed met een paar droger- of tennisballen in de wasdroger.”

Strepen

Mien Vaandering: „Op de onderste rij tegels boven de douchebak heb ik allemaal strepen. Ik heb al van alles geprobeerd, zelfs schuursponsjes. Onder aan de ruiten heb je vaak ook meer strepen als bovenaan. Hoe komt dit?”

Zamarra: „Onder aan de muur en de ruiten komt al het water terecht dat naar beneden stroomt. De strepen worden veroorzaakt door kalk en zeepresten. Goed sprayen met azijn of badkamerreiniger en daarna wegschrobben.”

Koffiefilter

Nog twee tips over omklappende koffiefilters. Lezeres Marijke Beekhuis knipt de bovenste rand van een lege beker kwark af en zet deze in het koffiefilter.

Oma Marja adviseert om het filter precies op de lasnaad om te vouwen. Dan past hij perfect in de houder.

Ook een huishoudprobleem waar u niet uitkomt? Mail naar zamarra@telegraaf.nl