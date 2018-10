Hyundai: "Levertijd Kona Electric flink beperken"

Bestelling

De Nederlandse importeur heeft tot op heden 414 exemplaren afgeleverd, maar duizenden andere Nederlanders hebben ook een bestelling geplaatst. “De B-segment SUV is niet alleen in Nederland gewild, maar ook in diverse andere Europese landen. Dat is jammer voor klanten die deze gewilde elektrische auto hebben besteld, maar ook voor berijders die de Kona Electric nog willen bestellen”, stelt de Nederlandse importeur.

Opgelopen vertraging

Achter de schermen werkt Hyundai daarom hard om de levertijd van de Kona Electric flink te beperken. De importeur: "Niet alleen wordt de elektrische auto momenteel in hoog tempo uitgeleverd aan klanten die de auto besteld hebben. Hyundai is ook druk om de opgelopen vertraging van de afgelopen maanden nog voor het einde van dit jaar in te halen. Om dit te bewerkstelligen, zijn de vertraagde orders alsnog door de fabrikant toegewezen aan Nederland. Door deze allocatie van voertuigen streeft Hyundai naar de beloofde levertijden zoals afgegeven bij de Hyundai-dealer. Verder wordt de productie voor 2019 flink opgeschroefd om de levertijd te beperken."

