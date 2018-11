Deze bijna nieuwe ruimtewagens koop je voor €22.500

Occasionselectie

Ford C-Max (vanaf 2011)

De C-Max blinkt uit door zijn uitstekend afgestemd onderstel, met een mooie balans tussen wegligging en rijcomfort. Voor een gezinsauto is de bagageruimte wat ondermaats: 430 liter. Op de tweede zitrij is de C-Max niet zo ruim als je zou willen. Via gaspedaal.nl vinden we een spierwitte 1.0-liter Titanium-uitvoering (2017, 12.000 km) bij een merkdealer in Purmerend. Voor €22.445 spaar je dik acht mille uit op een hagelnieuw exemplaar!

Renault Scénic (vanaf 2016)

De Scénic zit vol slimme details zoals de verschuifbare achterbank. Schuif je die helemaal naar achteren, dan blijft er 572 liter bagageruimte over. Rijden doet de Scénic uitermate comfortabel. Geen wonder dat de vraag naar deze Renault groter is dan het aanbod. Bij de merkdealer in Apeldoorn staat een donkerrode TCe 115 Zen (2017, 20.000 km) voor €22.450. Dat is bijna zes mille onder de nieuwprijs.

VW Touran (vanaf 2015)

In deze klasse is de Touran het absolute ruimtewonder. Met de achterbank overeind beschik je over maar liefst 834 liter bagageruimte. Op gaspedaal.nl staan er voor deze prijs maar enkele. De zilvergrijze 1.2 TSI ‘Trendline’ (2016, 33.000 km) bij een autobedrijf in Maassluis is de absolute basisversie. Ze vragen er onder de rook van Rotterdam € 21.950 voor; ruim 7,5 mille minder dan de laatst bekende nieuwprijs.

Oordeel van de Wegenwacht

Ford C-Max

In de voetenruimte van de voorpassagier zit bij deze Ford een elektronische unit. Als je daar per ongeluk tegenaan schopt, kan dit allerhande storingen veroorzaken. Een losse massakabel tussen accu en carrosserie zorgt ervoor dat de C-Max niet wil starten. Beide euvels kunnen door de Wegenwacht ter plekke worden verholpen.

Renault Scénic

In de afgelopen jaren heeft Renault een enorme kwaliteitsslag gemaakt. Bij deze generatie Scénic kent de Wegenwacht voorlopig maar één en tamelijk onschuldig euvel. Als de auto niet op de sleutel reageert, dan is het mogelijk dat de batterij daarvan leeg is. Starten gebeurt alsnog door middel van een noodgreep(je).

Volkswagen Touran

Deze generatie Touran start alleen als de koppeling is ingedrukt. Weigert hij alsnog, dan is er een relais stuk. De Wegenwacht weet een noodgreep, maar voor een reparatie moet je naar de garage. Een falende automatische transmissie valt met een harde ’reset’ tot de orde te roepen. De TSI-motoren verbruiken weleens wat olie, dus regelmatig peilen.

Ons advies

Voor dit budget kiezen we de Renault Scénic. De Franse mpv is slim, comfortabel en biedt genoeg ruimte voor gezinsgebruik. Als je er echt eentje wilt, is-ie ook nu al best te vinden.

Kijk op anwb.nl/auto voor meer ANWB occasiontests.

Bekijk ook: Drie alternatieven voor een Volkswagen Golf