13 plekken in Toronto die je niet wil missen

SHOPPEN

Als een mol

PATH is het grootste ondergrondse winkelcentrum ter wereld. Dertig kilometer aan tunnels en wandelpaden biedt plaats aan 1200 winkels en restaurants en verbindt zes metrostations, grote warenhuizen en kantoren met elkaar.

Industrieel

Het Distillery Historic District (5) was in de Victoriaanse tijd een industrieel complex. De imposante panden zijn verbouwd tot sfeervolle en hippe winkels, galeries en restaurants. De kinderkopjes maken dit wandelgebied extra gezellig. Adres: Trinity Street 9

Smullen

Geurende bakken vol fruit, stapels exotische groenten en vitrines met steaks en spartelverse vis: in de overdekte St. Lawrence Market (6) draait alles om ambachtelijk voedsel. Niet te missen: een bagel bij St. Urbain Bagel en de Peameal Bacon on a Bun bij de Carousel Bakery. Adres: Front Street East 93

GENIETEN

Pikzwart

Meestal staat er een lange rij bij iHalo Krunch (3), waar het befaamde pikzwarte ijshoorntje gevuld met prachtig paars of groen ijs verkrijgbaar is. In het hoorntje is houtskool verwerkt, maar het smaakt naar kokos. Adres: 318 Queen Street West

Art deco

Zuid-Amerikaans voedsel met Spaanse en Italiaanse invloeden. Kroketjes met huisgemaakte ham, zelf ingemaakte olijven, empanadas... In restaurant Leña (4) wordt dat allemaal geserveerd in een filmisch decor met een vleugje art deco. Adres: Yonge Street 176

Mescal

Ga voor écht Mexicaans bij El Catrin. Een heerlijk tapasmenu, gelardeerd met een cocktail: de bar bevat 120 (1) verschillende soorten mescal en tequila. De ruime patio wordt zo nodig verwarmd en het restaurant is voorzien van een bijzondere muurschildering, in honderd dagen gemaakt door drie kunstenaars. Adres: 18 Tank House Lane

Kunstig

Bonbons van CXBO stop je niet gedachteloos in je mond. De kunstwerkjes zijn geometrisch vormgegeven en versierd met strakke patronen en/of kleurige spetters. In de bijpassende, strakke verpakking een cadeau om mee thuis te komen. Adres: Baldwin Street 193

DOEN

Hoogtepunt

De CN Tower is het niet te missen, 553 meter hoge herkenningspunt van Toronto. Er kan lekker worden gegeten met natuurlijk een fantastisch uitzicht. Waaghalzen gaan voor de EdgeWalk; vastgegespt in een tuigje en veilig verbonden aan een rails kun je buiten rondwandelen. Adres: Front Street West 301

Voetenwerk

Altijd gedacht dat Bata een oer-Hollands schoenenmerk is? Mis. De Tsjech Thomas Bata wist met het door zijn vader opgerichte bedrijf wereldwijd door te breken. Zijn Canadees/Zwitserse vrouw Sonja richtte in Toronto het Bata Shoe Museum (1) op met honderden bijzondere exemplaren uit de hele wereld. Tot 6 januari is een oogstrelende expositie van Manolo Blahnik-schoenen te bewonderen. Adres: Bloor Street West 327

Vergapen

Donald Trump zou zich er onmiddellijk thuis voelen. De twee torens van de Royal Bank of Canada blinken goudkleurig in de zon en dat is geen schone schijn. In het materiaal waarmee de 14.000 ramen zijn bedekt, is echt 24-karaats goud verwerkt. Niet alleen voor de lol: de gebruikte folie isoleert zo goed dat er sinds de bouw, begin jaren 70, miljoenen aan stookkosten zijn bespaard. Adres: Bay Street 200

Kleurig

Graffiti Alley (2) is dé plek voor Instagramfoto’s. De steeg oogt wat schimmig, maar wordt opgesierd met grote vlakken prachtig kleurige straatkunst. Tussen Spandina Avenue en Portland Street.

SLAPEN

Paradijsvogels

Net heropend biedt The Anndore House herinneringen aan een bijzonder verleden, gemixt met een luxe hedendaagse stijl. De bijzondere kamers werden al in het verleden gefrequenteerd door Canadese beroemdheden/paradijsvogels. Adres: Charles Street East 15

Centraal

Het veertien verdiepingen tellende hotel Holiday Inn Express-Toronto Downtown heeft net een 6,8 miljoen kostende renovatie achter de rug. Geweldig centraal gelegen en de minimarkt beneden is erg gemakkelijk voor een snel warm hapje of een drankje. Adres: Lombard Street 111

Zo kom je er

Onder meer KLM en prijsvechter Air Transat vliegen rechtstreeks vanuit Amsterdam op Toronto. De vliegtijd is ongeveer acht uur. Tijdsverschil: zes uur. Vanuit Toronto zijn de Niagara watervallen heel gemakkelijk te bezoeken, net als de steden Ottawa en Montreal.

