Heb jij een kort lontje? Zo houd je jezelf in toom

’Argh, schiet toch eens op’, foetert mijn partner. We rijden de snelweg op en voor meneer gaat het allemaal niet snel genoeg. Foeteren gaat over in toeteren en als we ’de slak’ voorbijrijden, steekt vriendlief nog even een gebalde vuist in de lucht. Ik houd wijselijk mijn mond, maar het liefst wil ik hem zeggen: maak je niet zo druk!

Omdat ik weet dat mijn temperamentvolle vriend binnen een paar minuutjes weer bij zinnen is, laat ik het voor wat het is. Hij zit voor zijn werk veel op de weg en ik begrijp heus dat er dan af en toe ergernis opborrelt. Maar in zijn ogen zijn er wel heel veel medeweggebruikers niet capabel en vraagt hij zich serieus af ’welke idioot’ hen in vredesnaam een rijbewijs heeft verschaft.

Psycholoog Melissa van Buuren drukt me op het hart: „Zolang zijn korte lontje zich tot in de auto beperkt, hij zichzelf snel weer onder controle heeft en hij niet doorslaat, is er niets aan de hand. Het is hoogstens irritant.”

Volgens de psycholoog hoort boos worden erbij. „Het zou gek zijn als je nooit boos wordt. Deze pure en menselijke emotie ontstaat in de meeste gevallen als iemand jouw grens overgaat. Je moet immers niet de kaas van je brood laten eten. Door de adrenaline komt er een enorme stoot energie vrij die ervoor zorgt dat je in de verdediging schiet. Tel daarbij een versnelde ademhaling, verhoogde hartslag en flinke spierspanning op en je bent klaar voor de strijd.”

"Boosheid kan schild tegen pijnlijke inzichten zijn"

Als je in levensgevaar verkeert, is deze lichamelijke reactie absoluut handig. Met name in de oertijd toen het draaide om eten of gegeten worden. Maar als je vandaag de dag ontploft omdat je partner de koffiekopjes in het ’verkeerde’ kastje heeft gezet of volledig uit je dak gaat als iemand per ongeluk met zijn winkelwagentje tegen je aanrijdt, dan is je lontje toch echt te kort.

„Mocht van bovenstaande, al dan niet in milde vorm, sprake zijn, dan moet je jezelf achter de oren krabben en is er werk aan de winkel. Echte heethoofden brengen met hun opvliegendheid immers zowel zichzelf als hun omgeving in een lastig parket.”

Kun je leren je hoofd koel houden en minder snel uit je vel te springen? Van Buuren: „Uit onderzoek blijkt dat de neurologische reactie van boosheid slechts zo’n twee seconden duurt. Jezelf aanleren om tot tien te tellen helpt dus echt. Wat ook werkt, is je op je ademhaling richten. Aangezien stress een van de grootste oorzaken van woede-uitbarstingen is, biedt de buikademhaling verlichting. Leg één hand op de borst en de ander op je buik. Adem diep door je neus. Je longen rekken uit. Houd je adem enkele tellen vast en adem vervolgens door de mond uit. Herhaal dit proces gedurende tien minuten en voel hoe je lijf steeds meer ontspannen raakt.”

Naar buiten gaan als je boos bent om lucht te scheppen, is volgens Van Buuren ook een goede oplossing. „Ga bijvoorbeeld een rondje hardlopen of reageer je af in de sportschool.”

Soms zijn er echter intensievere maatregelen nodig dan een potje boksen. Van Buuren: „De gevoeligheid voor een kort lontje is deels genetisch bepaald. Maar ook fysieke problemen zoals een hersenbeschadiging of psychische problemen kunnen oorzaken zijn.”

Naast stress zijn vermoeidheid en niet lekker in je vel zitten volgens de psycholoog de voornaamste redenen om te ontploffen. Bijvoorbeeld als de balans zoek is tussen de dingen die je energie kosten en die je energie geven.

"Tot tien tellen helpt wel degelijk"

„Dan raak je op. En gefrustreerd. Houd een lijstje bij van wat je allemaal in een week doet. Van situaties en taken op zowel werk- als privégebied. Wat gebeurde er op dat moment en welk gevoel had je erbij? Het zal je doen inzien wat al dan niet goed voor je is. Het is goed om deze ’energieslurpers’ te herkennen en ze te verbannen.”

Boosheid kan volgens Van Buuren overigens ook een schild tegen pijnlijke inzichten of lastige vragen zijn. „Het lijkt gemakkelijker om boos op je werkgever te zijn dan te voelen dat hij of zij vindt dat je je werk beter moet doen.”

„Hoe dan ook, gelukkig trekken er steeds meer mensen aan de noodrem. Of het wordt voor hen gedaan”, weet de psycholoog. In haar praktijk melden zich met regelmaat ’opgewonden standjes’. „Soms uit zichzelf, maar het komt ook voor dat hun partner of zelfs werkgever hen sommeert een oplossing te zoeken.”

In de meeste gevallen zijn het mannen, aldus de psycholoog. „Mokkend vragen zij om hulp omdat ze door hun omgeving worden gedwongen. Maar uiteindelijk zijn ze dankbaar, want soms is zo’n ultimatum de enige oplossing voor diegene bij wie het korte lontje vaker voorkomt dan ze lief is.”

Mannending?

Het blijkt dat het lontje van de mannen net iets korter is dan dat van de vrouwen. Psycholoog Melissa van Buuren van Psychologiepraktijk Van Buuren legt uit dat mannen haantjes blijven en vaker grenzen opzoeken. Ontkenningsgedrag en schaamte zitten hen in de weg, waardoor de stap naar om een helpende hand vragen vaak een brug te ver is. De omgeving kan hierbij te hulp schieten.