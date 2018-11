Dit moet je doen als je kat overmatig braakt

Piet Hellemans: „Katten verzorgen hun vacht met de tong. De stekeltjes (papillen) op hun tong werken als een soort kam waarmee ze vuil en losse haren uit hun vacht halen. De meeste haren slikken ze door en worden vervolgens uitgebraakt of uitgepoept. Een gezonde kat kan hierdoor een of twee per week braken. Dat is normaal, zeker als er haren bij zitten.

Daarom is het goed om kattengras te geven. Dat helpt als er een haarbal in de maag mocht zitten. Als een kat vaker dan twee keer per week braakt en ook afvalt, dan is het verstandig om de dierenarts te bezoeken. Via een bloedonderzoek kunnen bepaalde belangrijke orgaanfuncties worden gecontroleerd die overmatig braken kunnen verklaren.

Het is inderdaad goed om je kat een paar keer per week te kammen om te voorkomen dat het beest te veel haren binnenkrijgt.

Vragen aan Piet? Mail dierenvriend@telegraaf.nl Wie weet leest u het antwoord hier terug.