Verdwijnen Franse tolpoorten goed voor het milieu

Het bedrijf doet zijn uitspraak op basis van enkele test. Komend jaar voert de onderneming een grote test uit, waaruit moet blijken wat de daadwerkelijke winst voor de automobilist is als de tolhuisjes verdwijnen. Het Sanef wil zo een bijdrage leveren aan een betere doorstroming van het verkeer en de uitstoot van voertuigen reduceren.

App of kastje

Het verdwijnen van de tolhuisjes betekent niet het afschaffen van de tolheffing. Sanef wil de slagbomen vervangen door speciale camera’s die de kentekens van de auto’s registreren en aan de hand daarvan het tolbedrag heft. Naast het reeds bestaande tolkastje achter de voorruit zou dan een app komen, waarin kenteken en de bankgegevens zijn geregistreerd. Aan een betaalmethode voor buitenlandse weggebruikers wordt nog gewerkt, aangezien de kentekenregistratie in Europa nog niet gekoppeld is. Dat moet in de nabije toekomst echter wel gebeuren. Wanneer de eerste tolpoorten verdwijnen, is nog niet bekend.