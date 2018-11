Lezersreis: op naar Paderborn

Tijdens een wandeling door het Duitse Paderborn wordt u aangenaam verrast door de aantrekkelijke binnenstad met talrijke bezienswaardigheden en romantische steegjes. U vindt hier de prachtige St. Maria Dom en de romaans-gotische kathedraal St. Liborius. Ook het stadhuis dat uit de Renaissance stamt is een bezoek waard.

Op 4 km ligt het door water omgeven Slot Neuhaus, een prachtig gebouw met een bezienswaardige baroktuin. Paderborn biedt u ook vele ontspanningsmogelijkheden. De omgeving van Paderborn belooft u interessante uitstapjes, heerlijke fietstochten en afwisselende wandelingen.

Verblijf in Welcome Hotel Paderborn ✭✭✭

• Modern hotel tegenover een park

• Op loopafstand van het centrum

• Ontvangst met welkomstdiner

• Bekijk de vakwerkhuizen in Detmold

• Inclusief ontbijtbuffet

Dit moderne hotel ligt in Paderborn, tegenover een park waar u heerlijk kunt wandelen en fietsen. Daarnaast ligt het centrum op ca. 10 minuten lopen. Op ca. 200 m van het hotel bevindt zich een bushalte, het dichtstbijzijnde treinstation ligt op ca. 1500 m van het hotel. Geniet van uw tijd in het Teutoburgerwald, ontdek de bosrijke omgeving of de Duitse cultuur in de nabijgelegen steden. De afstand vanaf Utrecht is ca. 321 km.

3-daags arrangement vanaf € 99 p.p.

Inclusief

· 2x overnachting o.b.v. logies en ontbijt

· Welkomstdiner

· Welkomstcocktail

· Paderborn- cadeautje op kamer

· Entree Diocesaan Museum – tentoonstelling ‘GOTIEK - De dom van Paderborn en de Europese bouwcultuur in de 13e eeuw’

Exclusief

· Reserveringskosten: € 19,50 per boeking

· Calamiteitenfonds € 2,50 per boeking.

Reisperiode

t/m 12 januari 2019

Aankomst: vrijdag en zaterdag

