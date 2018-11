Kritisch getest: dit vinden wij van de Google Home en Home Mini

Ik weet het nog exact: 20 september 2017, Potsdam, upstate New York op de immense campus van Clarkson University. Indrukwekkende (sport)accommodaties, voor elk studentenhuis een barbecue en een parkeerterrein vol grote suv’s. Van de studenten, wel te verstaan.

Mijn eerste kennismaking met het Amerikaanse universiteitsleven was op zich indrukwekkend, maar toch staat deze datum om een heel andere reden in mijn geheugen gegrift: Google. Om specifieker te zijn de Google Home speaker die sinds een paar dagen ook te koop is in Nederland en Nederlands spreekt!

Zowel mijn zoon als zijn Amerikaanse huisgenoten communiceerden op natuurlijke wijze met de slimme speaker. Alsof het een vijfde huisgenoot was. Het internet via spraak ontsluiten en ook nog eens allerlei taken laten uitvoeren zoals de tv aanzetten, lampen aandoen of een afspraak aan je agenda toevoegen. Die moest ik hebben! Twee keer raden wat er in mijn koffer huiswaarts zat.

Vernieuwend, subliem, verslavend en het afgelopen jaar af en toe behelpen omdat alles in het Engels ging. Ik ga naar bed en sta op met de Google Home en zijn kleinere broertje de Google Mini, maar nu wordt het pas echt leuk. Google lanceert eindelijk de Nederlandse Google Assistant met de bijbehorende speakers.

In de badkamer zeg ik sinds anderhalve week ’Hé Google, goedemorgen’ en vervolgens wenst de Assistent me goedemorgen, geeft mij het weer en laat me weten of het druk is op de weg naar het werk. Tot slot komt er uit de speaker een door mij geselecteerde playlist van Spotify of een nieuwsbulletin van het ANP.

Diverse bedrijven zoals Albert Heijn en Philips (Hue lampen) hebben in de afgelopen maanden diensten ontwikkeld die via spraak benaderbaar zijn.

Wouter Kolk (Albert Heijn) is enthousiast: „Een geweldige stap. Het is nog niet volmaakt. Het zal vallen en opstaan worden, maar het gaat een interessante en veelbelovende reis worden.”

Pim van der Feltz van Google Nederland is trots op de lancering van de Nederlandse Assistant en de speakers: „Hier hebben we hard aan gewerkt. Het is niet alleen een kwestie van vertalen, maar de Assistant moet Nederland ook begrijpen. Als ik bijvoorbeeld naar de dichtstbijzijnde ’Appie’ vraag, moet hij precies weten wat ik bedoel.”

Telly - Telegraaf Nieuwsassistent

Ook De Telegraaf heeft sinds vandaag een slimme nieuwsassistent. Na de spraakopdracht ’Praat met De Telegraaf’ of ’Geef mij De Telegraaf’ krijg je het allerlaatste nieuws voorgelezen. Geen ingesproken nieuwsbulletin, maar het nieuws waar je om vraagt. Rechtstreeks uit de online-databases van De Telegraaf. Vers van de pers, zogezegd!

Je kunt de nieuwsassistent, die deze zomer door twee studenten van de TU Delft in samenwerking met De Telegraaf-redactie is ontwikkeld, om het laatste nieuws, binnenlands nieuws, buitenlands nieuws, sportnieuws, financieel nieuws of entertainmentnieuws vragen. Maar ook om specifiek nieuws. Vraag ’Geef mij het het nieuws over Max Verstappen’ en de Elastic searchengine doorklieft onze online database en presenteert het allerlaatste nieuws over Max.

Vraag je het nieuws van de voorpagina, dan lepelt ’Telly’ de belangrijkste berichten van de voorpagina van de website van De Telegraaf op. Omdat Telly een door de redactie geselecteerd bericht direct na publicatie voorleest gebruikt de nieuwsassistent de standaardstem van Google. Dat is even wennen, omdat die nogal robotachtig overkomt en nog niet met alle uitdrukkingen goed overweg kan. Maar daar werkt men bij Google hard aan en uiteindelijk zal de stem steeds natuurlijker worden.

Overigens is Telly niet alleen op slimme speakers te beluisteren, maar ook op mobiele telefoons of tablets. Op iOS-apparaten kun je de Google Assistant installeren en op de meeste Android-apparaten (Android is nu eenmaal van Google) zit het al.

En mobiel is het net zo handig! Eergisteren is in mijn auto Android-Auto geinstalleerd. Via een knopje op het stuur kon ik de Assistant activeren en uit de luidsprekers kwam het laatste zojuist op onze website gepubliceerde sportnieuws. Een aparte ervaring!

In ’t kort

Plus

Makkelijke installatie m.b.v. Google Home app.

Brengt bedieningsgemak en kennis in huis via spraak.

Min

Vergt enige gewenning van gebruiker.

Waardering

✭✭✭✭✭

Prijs

Home: €149

Mini: €59