Foto’s: Edwin Groen heeft 300 Eenden

„Welkom in het mooiste museum van Nederland!” roept Edwin Groen met opgeheven armen. Hij schudt ons enthousiast lachend de hand. „Ik hoop dat jullie dat met me eens zijn.”

We zullen die twee openingszinnen vandaag nog vaak horen, want Groen verwelkomt vrijwel iedere nieuwe bezoeker aan zijn Eendenmuseum ermee. De uitspraken zijn ingesleten, niet ingestudeerd. De geestdrift van de verzamelaar is niet geveinsd.

Edwin Groen in zijn werkplaats. „Ik ben zwaar verslaafd aan mijn Eenden.” Ⓒ Jesse Kraal

Niet voor niets verzamelde hij door de jaren heen meer dan 300 voertuigen: voornamelijk Citroën 2CV’s, maar ook andere Citroëns, oude brommers, dwergauto’s en modellen van Peugeot, Renault, Panhard, Matra, Autobianchi en Moretti. Ze staan opeengepakt in een voormalige meubelzaak in Andijk. Groen betrok zijn Eendenmuseum dat elke laatste zondag van de maand open is, in februari 2017. Het oppervlak van 5000 vierkante meter is eigenlijk nu al niet meer genoeg.

„Ik ben wel een beetje een ziekelijke verzamelaar”, geeft Groen toe. „Ik hou van veel. Als kind al. Ik wilde altijd meer en meer modelautootjes.” Toch speelt er nog iets belangrijkers mee: jeugdsentiment. Groen woonde begin jaren 70 tegenover de Citroën-garage van Piet Zijp in Heerhugowaard, waar hij als elfjarig jochie zijn eerste baantje kreeg. „Bij die mensen heb ik de mooiste tijd van mijn leven gehad.”

Ⓒ Jesse Kraal

Ⓒ Jesse Kraal

Ⓒ Jesse Kraal

Zijn allereerste 2CV kocht Groen in 1995. „Ik vond een gloednieuw exemplaar. Ik schafte hem aan voor mijn dochter, want ik wilde haar ook met het Citroën-virus besmetten. Maar ze wilde hem niet. Ze zei: ’Daar ga ik echt niet in rijden, pap!’ Jammer.”

Sowieso deelt Groens familie zijn liefde voor Franse merk niet of nauwelijks. „Mijn vrouw vindt het museum leuk. Ze heeft alles ingericht, want daar heb ik geen oog voor. Maar mijn kinderen zijn hier maar één keer geweest.”

De Eend die zijn dochter weigerde, was de start van een steeds sneller groeiende verzameling. In de eerste tien jaar kwamen er zo’n dertig 2CV’s bij, maar daarna weet ook Groen niet meer hoe rap het ging. „In de vier jaar na 2005 heb ik er heel veel gekocht. Mijn collectie stond eerst in het lege pand van Citroën-garage Groenewoud in Winkel, maar op een gegeven moment moest ik uitwijken naar een oude tennishal van 1600 vierkante meter in Waarland. In 2015 was die alweer te klein.”

Op zo’n vijf na zijn alle Eenden-types in Andijk aanwezig. Ⓒ Jesse Kraal

Ⓒ Jesse Kraal

Ⓒ Jesse Kraal

Groen heeft een duidelijk doel voor ogen: hij wil alle typen en uitvoeringen van de 2CV hebben, allemaal origineel. „Ik denk dat ik er nog zo’n vijf mis”, schat hij. Zijn verzameling verder met andere klassiekers uitbreiden, zegt hij niet te willen. Maar zijn kwajongensachtige blik verraadt hem.

„Nee, echt...”, protesteert Groen. „Ik hou het bij Eenden, anders is het einde zoek. Ik ben zwaar verslaafd aan Eenden. Ze zijn zo verschrikkelijk mooi van lelijkheid en simpelheid!”

Blikopener erbij...?

De Citroën 2CV kwam in 1948 op de markt, precies zeventig jaar geleden. Hij was ontwikkeld voor de boeren in Frankrijk die vlak voor de Tweede Wereldoorlog nog veel van paard en wagen gebruikmaakten. Citroën legde een aantal eisen aan het ontwerpteam voor. Een daarvan is inmiddels wereldberoemd: de 2CV moest zo soepel zijn geveerd dat er geen eieren zouden breken als de auto met een paar doosjes over een net geploegd veld zou rijden.

Bij zijn introductie werd er lacherig gedaan over de goedkope en eenvoudige 2CV. „Krijg je er een blikopener bij?” grapte een Amerikaanse journalist. Maar het publiek was razend enthousiast. In Frankrijk liep de wachtlijst voor de ’Lelijke Eend’ al snel op naar vijf jaar. Uiteindelijk bleef de 2CV tot en met 1990 in productie. In meer dan veertig jaar zijn er zo’n vier miljoen exemplaren gebouwd, plus nog eens 1,2 miljoen bestelbusvarianten.