Boottest Primeur 710: speelse familieboot

Primeur sloepen en tenders worden in Polen gebouwd en er zijn twee soorten, met diesel of met een buitenboordmotor. De geteste 710 is de outboardvariant van de Primeur 700. Een van de sterkste punten is de prijs, die begint bij € 20.950. Bedenk echter dat deze prijs exclusief de motor (25 -100pk) is en dat er ook voor veel andere zaken moet worden bijbetaald. Een aangeklede tender met 100 pk, komt snel op €35.000 uit. Dat is nog altijd niet heel duur, maar wel schrikken als je de basisprijs verwacht af te rekenen.

Kenmerkend voor de Primeur is de gladde buitenzijde zonder kabelaring. De navigatielichten zijn als dockinglights in de volle boeg weggewerkt. Op de neus is een rvs-strip met trekoog bevestigd en ook om het zwemplateau vind je een rvs-stootlijst. Het goede rvs werk geeft in combinatie met de gladde romp een chique uitstraling. Het zwemplateau heeft een fatsoenlijk formaat en alle dekken zijn met modieus zwart kunststof teakline belegd. Fijn is dat er zes stevige kikkers zijn.

Het polyesterwerk is redelijk strak, maar het hang- en sluitwerk is matig. Dat komt vooral door goedkope luikknevels, opliggende scharnieren en het ontbreken van gasveren. Dit benadrukt dat het een budgetboot is. Door de buitenboordmotor in de bun heb je in de kuip een zee van ruimte. Centraal is een tafel die ook onderdeel kan zijn van het zonnebed. Op het achterdek boven de bun is plek voor een groot loungekussen. Naast de slanke moderne stuurconsole zijn opstaptreden en plekken voor koelkast en prullenbak. De zitplekken hebben comfortabele hoge rugleuningen en onder de banken zijn forse opbergruimtes. Je moet alleen wel oppassen bij de afstap in de kuipvloer.

Om de motorbun te openen moeten eerst wat kuipkussens worden verwijderd. Het deksel is nogal licht en een gasveer ontbreekt. Een grote ventilator completeert de compacte ruimte, waarin de 100 pk Suzuki nogal krap is behuisd. De besturing is met een monokabel, waar normaal bij zware vermogens hydraulische besturing wordt toegepast.

De Primeur vaart gemakkelijk. Zelfs met de 100 pk is het geluidsniveau stationair beperkt en stuurt de boot soepel. Wel is de uitslag van de besturing beperkt, wat een nogal ruime draaicirkel oplevert. Achteruit vaart de boot geweldig en dat maakt het inparkeren gemakkelijk. Op ruim water toont de Primeur zich in haar element. De top werd geklokt op 55 km/u en de acceleratie is geweldig. Doordat de sprayrail iets te ondiep is, vaart de tender niet helemaal droog. Toch daagt deze familieboot je uit tot het maken van korte snelle bochten en spectaculaire sprongetjes over de golven. De paar druppels buiswater accentueren dat het vaarplezier van deze snelle tender afspat.

Cijfer 7,1

Constructie ✭✭✭

Comfort & ruimte ✭✭✭✭

Afwerking ✭✭✭

Ergonomie ✭✭✭

Vaareigenschappen ✭✭✭✭

Prijs/kwaliteit ✭✭✭

Technische Specificaties

Lengte: 7,10 m.

Breedte: 2,50 m.

Diepgang: 0,50 m.

Waterverplaatsing: 1200 kg

Motorisering: 25-100 pk outboard

Prijs vanaf: € 20.950 ex motor

Meer info: www.verschuurwatersport.nl