Filmrecensie: ’De dirigent’ ✭✭✩

Oakland, de jaren twintig. Als ouvreuse in het concertgebouw wijst Brico (Christanne de Bruijn) menig bezoeker de verkeerde stoel. De immigrantendochter uit Rotterdam is te gebiologeerd door de beroemde Nederlandse maestro Willem Mengelberg (Gijs Scholten van Aschat) die met majestueuze gebaren zijn orkest aanvuurt. Ter plekke besluit Antonia: ook ik word dirigent. Maar als zij naar het conservatorium wil, stuit ze op een muur van scepsis, hoon, tegenwerking en seksediscriminatie.

Met De dirigent heeft Peters (Sonny Boy, Pietje Bell) een bekwame biopic gemaakt over Antonia Brico (1902-1989): de vrouw die een sensatie werd in het machobolwerk der maestro’s. Maar hoe sympathiek en actueel (vrouwenemancipatie, #metoo) de film ook is, het drama schuurt eveneens. De frisse musical-actrice Christanne de Bruijn acteert in decors die kunstmatig ogen en de gehanteerde beeldsymboliek is oubollig. Bovenal mist deze stroperige hommage schwung en flair. Bij het verwezenlijken van een droomproject is snijden in eigen vlees altijd pijnlijk. Maar minder zijpaadjes en meer humor hadden De dirigent steviger op de bok doen staan.