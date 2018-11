Filmrecensie: ’The girl in the spider’s web’ ✭✭✭✩

Een prijs waar meerdere handen naar graaien en -uiteraard- ook journalist Mikael Blomkvist (Sverrir Gudnason) bij betrokken raakt, met een reeks aan onvoorziene plotwendingen tot gevolg.

De filmmaker en scriptschrijvers hebben zich hierbij een aantal subtiele, maar ook grotere wijzigingen veroorloofd ten opzichte van het boek die in positieve zin opgevat kunnen worden als een opfrisbeurt.

Logisch dat je in twee uur op het witte doek niet kunt vatten wat op bijna 450 pagina’s met pen te beschrijven is. Maar dat van de vadsige NSA-agent Ed Needham (Lakeith Stanfield) een soort superheld gemaakt is, had niet per se gehoeven.

Hoeks, die na Blade Runner 2049 opnieuw een fraaie Hollywood-rol mag bijschrijven, schittert met name in de slotscènes, als de zussen na het elkaar nietsontziend opjagen in en rondom Stockholm eindelijk oog in oog komen te staan nabij hun ouderlijk huis. De plek waar hun vader hen misbruikte. De plek die Lisbeth wist te ontvluchten, maar Camilla nog jarenlang, dag na dag, moest doorstaan. Hoe kil, koud en hard Hoeks de ’evil sister’ ook neerzet tot dan toe, dat inzicht maakt haar mens. En dan…?

Ook al is The girl in the spider’s web minder (lang) meeslepend dan het boek, binnen het thriller-genre is dit een prettig snelle en daardoor makkelijk wegkijkende film op zich. Deze cast, met een iets bevalliger Lisbeth Salander, mag zich in elk geval gerust ook op deel vijf storten.