Recept van de dag: knapperig varkenshaasje

Nodig voor twee personen:

• 1 hele varkenshaas

• boter

• mosterdpoeder

• zout en peper

• oven op 180 °C

Bereiding:

In Ierland at ik eeuwen geleden een wel heel bijzonder varkenshaasje, wat me nog steeds is bijgebleven. Heel drooggedept, ingesmeerd met zout, peper en mosterdpoeder (altijd in huis hebben!). Dan gebakken in de geklaarde roomboter en vervolgens de oven in op 180 °C. Nee, niet 20 minuten, wat we vandaag de dag zouden doen, maar gewoon ruim een uur tot het vlees aan de buitenkant echt knapperig tot hard was en binnenin verrassend niet veel te droog.

Daar werd dan een bruine saus van het merk Bisto bij geserveerd. En toch, hè, het was echt lekker met dat donkerbruine knapperige buitenkantje. Varkenshaas is aan een kant dikker dan aan de andere kant. Dat dunne stukje kan je opvouwen en met een prikker vastzetten als je alles gelijkmatig graag wil hebben. Tegenwoordig snijden slagers de punt en het dikste gedeelte er vaak af en noemen het dan korte varkenshaas. Grrr.

Wil je knapperig en toch niet al te droog, schep dan een paar keer tijdens het bakken in de oven de bakboter over de varkenshaas. Leg er gedroogde pruimen bij. Serveer met gebakken aardappels.