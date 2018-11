Bijzondere vriendschap tussen vrouw en... hommel!

Tijdens het tuinieren stuitte Presly op de gedesoriënteerde ’koningin’. Ze miste haar vleugeltjes waardoor de kans op overleving in het wild verkeken was. De Schotse dame had met het hommeltje te doen. Ze gaf het wat suikerwater en zette het op een bloem voordat zij naar haar werk ging.

Na een lange dag zat het diertje er nog steeds! Schattig, vond Presly. Omdat er een zware storm op komst was, nam ze Bee, zoals ze haar liefkozend noemde, mee naar binnen.

Ze besloot Bee onder haar hoede te nemen en zocht informatie over hommels op. Ze maakt een tuintje vol bloemen en dekte het af met gaas zodat soortgenoten de pollen niet zouden kapen. Als het weer slecht was, mocht Bee naar binnen. Daar kroop ze gewoon over haar vriendin heen en nam ze rustig plaats op haar hand.

Ondanks dat hommels een angel hebben, prikte zij haar redder in nood geen enkele keer. Na vijf maanden was de koek op en stierf Bee. In de handen van haar Schotse vriendin.

Bron: thedodo.com