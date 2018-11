Ga je mee naar het ‘dresstaurand’ of ben je te druk met ‘ploxen’?

Woorden van Wim

ploxen: een hard geworden stukje snot dat je uit je neus hebt gehaald met je vingers wegschieten.

een marktplaatsje: iets wat via internet is aangeschaft.

dresstaurand: kledingzaak waarin je ook wat kunt eten.

smoeffelen: mondbewegingen maken die moeten voorkomen dat anderen merken dat je iets lekkers in je mond hebt gestopt. Bedoelde mondbewegingen moeten binnensmonds zijn, want anders gaat het opvallen.

verinneren: pas na een tijdje erachter komen dat je die film al een keer gezien hebt of het boek al gelezen.

tweereld: de wereld die aan de ene kant zijn gewone gang gaat, bijvoorbeeld met voetbalcompetities, en die aan de andere zucht onder natuurgeweld of oorlogsgeweld.

breinpijn: een hoofd vol zorgen. Breinpijn is iets heel anders dan hoofdpijn’

hampietee: uitroep van verbazing.

terreurnis: er is sinds de aanslagen van 11 september in 2001 geen jaar voorbijgegaan waarin ik op 11 september niet dacht aan die dag. Er komt altijd even een zekere treurnis bovendrijven.

opstaandig: het gevoel dat je hebt als je vanwege een afspraak op moet staan, terwijl je veel liever in bed wilt blijven.

geldverspelling: veel geld kwijtraken door spelletjes in bijvoorbeeld het casino.

susserd: iemand die er goed in is om ruzies te sussen.

ontmoetiging: een ontmoeting die erg ontmoedigend is.

een spreekmoord plegen: een spreekwoord of zegswijze verkeerd gebruiken. In bepaalde tv-programma’s, zoals rond het Italiaanse dorpje Ollolai, worden bijzonder veel spreekmoorden gepleegd.

nipperen: iets op het laatste moment doen. Met ’nipperen’ hebben we er een mooi woord bij in het rijtje van woorden die eindigen op -ipperen’, zoals: knipperen, flipperen en snipperen. ’Kipperen’ zou je ook kunnen noemen, maar dat heeft een andere klemtoonlegging.

dreuvelen: je gedachten tevergeefs proberen te ordenen.

sneerbetoon: een beter woord voor ’roast’, waarbij iemand via speelse beledigingen belachelijk wordt gemaakt. Het woord is voor mijn zondagse taalspel op 29 juli 2018 verzonnen door Barend Wassink. Het spel hield in dat je minimaal twee letters voor een bestaand woord moest zetten, zodanig dat er een nieuw woord ontstond.

kloerten: aan het wandelen zijn en gewoon doorlopen, al regent het pijpenstelen. ’Kloerten’ is zo bedacht en een blik in het woordenboek leert dat het woord nog niet bestaat. Met die een oe-klank kun je gevoelsmatig wel wat als het om nattigheid gaat.

Wedstrijdje woordenschat

Cito lanceert nieuwe woordenschattoetsen voor groep 3 tot en met 8. „Geactualiseerde woorden”, vertelt Marleen van Benthem van Cito. De businessmanager Primair Onderwijs legt uit: „Kent iedereen nog een waterkoker als kokend water gewoon uit de kraan komt? Welk kind hanteert de afwasborstel nu in de meeste keukens een vaatwasmachine staat? Woorden moeten aansluiten bij de belevingswereld van leerlingen.”

„We nodigen daarom klassen uit om vlogs – video’s – over hun eigen stad of dorp te maken. Vijf woorden die hun leefomgeving typeren terwijl ze ook zelf één nieuw Nederlands woord moeten bedenken. De deelnemende klassen kunnen kiezen voor rappen, dichten, zingen of voorlezen.”

Zij geeft een voorbeeld: „In mijn woonplaats Zevenaar vind ik de bioscoop het grootste voordeel. Mijn vlog zou daarover kunnen gaan, van het entreekaartje, de garderobe, de popcorn en de stoelen tot de film.”

De winnaars ontmoeten de populaire vloggers Nina en UberQuin. Marleen van Benthem benadrukt het belang van een grote woordenschat. „Om een tekst, gesproken of gedrukt, te kunnen begrijpen, zouden kinderen 95 tot 98 van de honderd woorden moeten kennen.”

Meer info: woordenschatvlog.nl