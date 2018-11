Recept van de dag: omelet met groene saus

Grietje, helaas, groene saus wordt gegeten van het voorjaar tot eerste nachtvorst. Het is een oeroud recept dat in de Romeinse tijd al werd gemaakt. In de basis, verzuurde room met een keur aan tuinkruiden. Of in azijn geweekt broodkruim met tuinkruiden, afhankelijk van je landstreek. We maken een aangepaste versie voor je.

Nodig voor 2 personen:

•6 eieren

•beetje boter

•zout en peper

•4 eetl doperwten, diepvries

•¾ glas witte wijn

•½ bosje peterselie, fijngesneden

•½ bosje bieslook, fijngesneden

•flesje groene Tabasco

Bereiding:

Tuinkruiden en ei gaan heel goed samen. Gisteren nog een omelet met Provençaalse kruiden gemaakt. Omelet maken is niet zo lastig. Gewoon wat eieren klutsen. Ei in een warme, niet hete pan, laten stollen. Beetje zout, beetje peper. Laat de struif naar een kant lopen, schudt of gebruik een lepel zodat het allemaal op één kant komt.

Dan even hop met de pols en omdraaien, zachtjes nog laten garen. Laat op het bord glijden. Zet de erwten op in een laagje witte wijn, laat even koken, doe er peterselie bij en bieslook. Een paar druppels groene tabasco, dat heeft ook een tintje azijn en brengt warmte in de smaak.

Peper nog. Zout. Even pureren. Serveer de saus over de omelet.