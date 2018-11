5 x griezelige bestemmingen voor Halloween

Van oude gevangenissen tot verlaten gekkenhuizen: deze angstaanjagende eilanden zijn dankzij hun duistere verleden de perfecte plek voor onverschrokken reizigers om de engste tijd van het jaar kunnen vieren.

Poveglia - Venetië, Italië

Ⓒ Hollandse Hoogte / EyeEm Mobile GmbH

Ⓒ Hollandse Hoogte / EyeEm Mobile GmbH

De pittoreske en romantische stad Venetië is een wereldberoemde reisbestemming dankzij de prachtige kanalen, bruggen en architectuur. Maar je kunt hier ook terecht als je je de stuipen op het lijf wilt laten jagen.

Het kleine verlaten eiland Poveglia, tussen Venetië en Lido, werd door de eeuwen heen gebruikt als quarantainestation voor mensen met de pest. In de jaren 20 van de vorige eeuw werd het een gekkenhuis, waar naar verluidt gruwelijke experimenten werden uitgevoerd. Het is dus geen wonder dat er gezegd wordt dat het hier spookt; het is meerdere keren het onderwerp geweest van paranormale TV-shows. Officieel is het eiland niet open voor publiek, maar er zijn wel enkele touroperators die hier rondleidingen geven.

Alcatraz - San Francisco, VS

Ⓒ Hollandse Hoogte / Richard Brocken

Ⓒ Hollandse Hoogte / EyeEm Mobile GmbH

San Francisco is een levendige stad die bekend staat om zijn kleurrijke Victoriaanse huizen, charmante kabelbanen en de iconische Golden Gate Bridge. In het midden van de beroemde baai ligt het beruchte eiland Alcatraz waar vroeger notoire criminelen opgesloten zaten. Je kunt hier een rondleiding boeken en van alles leren over het roemruchte verleden van het eiland. Als je genoeg lef hebt, kun je het ook na zonsondergang bezoeken, want er zijn ook avondtours beschikbaar.

Isla de las Muñecas (Eiland van de Poppen) – Mexico-Stad, Mexico

Ⓒ Hollandse Hoogte / EyeEm Mobile GmbH

Ⓒ Hollandse Hoogte / EyeEm Mobile GmbH

Van Chapultepec en het chique Polanco tot het eigenzinnige en intellectuele Coyoacán, Mexico-Stad heeft reizigers duizenden geheimen en verhalen te vertellen.

Als je deze Halloween Mexico-Stad bezoekt en iets griezeligs mee wilt maken, bezoek dan het mysterieuze Eiland van de Poppen. Isla de las Muñecas ligt ten zuiden van Mexico-Stad en is al in diverse tv-programma’s over bovennatuurlijke activiteiten voorgekomen. De bomen hangen er vol met poppen die bezeten zouden zijn door een meisje dat er ooit verdronk.

Isle of Wight, Engeland

Ⓒ Hollandse Hoogte / EyeEm Mobile GmbH

Ⓒ Hollandse Hoogte / EyeEm Mobile GmbH

Isle of Wight ligt aan de Engelse zuidkust en heeft een adembenemend landschap met dramatische kliffen en een ongerepte natuur. Maar, deze fascinerende en historische bestemming barst ook van de paranormale activiteiten en trekt jaarlijks duizenden ‘ghost hunters’. Als je een van de vele spookbewoners wilt ontmoeten, dan kun je het beste een wandeling maken over de behekste paden van het eiland.

Norfolk Island, Australië

Ⓒ Hollandse Hoogte / EyeEm Mobile GmbH

Ⓒ Hollandse Hoogte / EyeEm Mobile GmbH

Norfolk Island is een klein eiland in de Grote Oceaan, 1400 kilometer ten oosten van het vasteland van Australië. Tegenwoordig wordt deze prachtige bestemming gekenmerkt door glooiende groene heuvels, een rotsachtige kust en de beroemde kamerden, een naaldboom die alleen op Norfolk voorkomt. Maar het eiland was niet altijd zo’n lieflijk paradijs. Tijdens de 19e eeuw verbleven hier enkele van de meest gewelddadige criminelen ter wereld en men zegt dat dat de geesten uit dit donkere verleden nog altijd op het eiland rondwaren.

Bron: Booking.com