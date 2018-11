Oproep: hoe en waar geniet u het meest van de mooie herfst?

Ⓒ Hollandse Hoogte / Jaco Klamer

Herfst zoals we die kennen, met veel wind en af en toe wat buien, is voor velen hét moment om de natuur op te zoeken met al haar prachtige kleuren en geuren. Een mooie boswandeling of lekker uitwaaien aan het strand. Of kiest u bij dit jaargetijde juist liever voor een wat drogere en warmere plek, bij de kachel met een warme kop thee?