Sergio Herman adviseert Freek van Noortwijk: blijf eens thuis

Niet dat hij denkt dat de verloofde van Katja Schuurman tips nodig heeft, haast de kok zich te zeggen. „Maar hooguit kan ik wat zeggen over de balans tussen privé en werk. Er komt altijd wel weer een nieuw restaurant, een nieuwe chef. Soms moet je even je rust pakken en dan maar een keer niet zelf in je zaak zijn. Ik heb daar te rotsvast in willen zijn.”

De man van voormalig presentatrice Ellemieke Vermolen werkte 26 jaar in het familierestaurant Oud Sluis, dat vijf jaar geleden werd gesloten. Terugblikkend: „Ik pikte nog weleens een herhaling van het Journaal mee, maar ik heb hele natuurrampen gemist. Als ik daar nu over hoor denk ik weleens: potverdomme, dat heb ik helemaal niet meegekregen. Ik ben alleen maar aan het werk geweest. (..) Als ik vroeger eens ging kijken naar een voetbalwedstrijd van mijn oudste zoon, hoorde ik andere ouders praten over van alles en nog wat. Vaak dacht ik: Waar hebben jullie het eigenlijk allemaal over, jongens? Waar maak je je druk om? Tegelijk vroeg ik me af: in wat voor wereld leef ík dan? Op zulke momenten, daar langs de lijn, voelde ik me een vreemde eend in de bijt. Iemand die nergens over mee kon praten. Wat moesten die mensen wel van me denken?”

Overigens is Herman, die onder meer in Cadzand meerdere sterrenrestaurants heeft opgebouwd, nog steeds weinig thuis. En de perfectionist uit de documentaire Fucking Perfect bestaat nog steeds.

