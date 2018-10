Oproep: was u ook dol op de Flinstones?

Het leuke van de serie was het gebruik van voorwerpen en omstandigheden die in de steentijd natuurlijk helemaal nog niet bestonden, zoals een platenspeler of een televisie.

Ook de ‘trap-auto’ van de familie was legendarisch, net zoals het gebruik van prehistorische dieren als graafvoertuigen.

Wat zijn uw herinneringen aan de Flintstones? Stuur ze aan toen@telegraaf.nl

Volgende week zaterdag komen we terug op het onderwerp in VRIJ, het zaterdagmagazine van De Telegraaf.