500 euro voor pizzaliefhebber die megapizza (82 cm) op kan

Het restaurant biedt 500 euro aan de persoon die in zijn eentje ’de grootste Ierse pizza’ met een doorsnee van 82 cm op kan eten. Zo meldt Dublin Live.

Volgens Pinhead Pizza hebben honderd klanten al een poging gedaan, maar is geen van hen erin geslaagd om de pizza in zijn geheel op te krijgen. Om de challenge nog lastiger te maken, moet de deelnemer ook twee milkshakes drinken.

De pizzaliefhebber die er in slaagt, krijg de pizza van 35 euro gratis, een beloning van 500 euro en een plekje aan de ’Wall of Fame’ in het restaurant.