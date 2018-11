Russische tartaar

Dat gehakt maak je aan met peper, zout, en een paar druppels worcestersaus. En flink wat Provençaalse kruiden. Vorm er twee tartaartjes of burgers van, en bak in de boter rondom bruin. Nu de uitgelekte champignons erbij met de groene pepers. En de grof gehakte dragon. Giet er een half glaasje wodka bij, laat heet worden, steek aan. Laat uitbranden.

Blus met een klein scheutje bouillon en meng er dan van het vuur af de zure room door. Nog een draai peper, een sprinkeltje zout. Dampende aardappelen. Weet wat hier heel lekker bij is, selderijstengels. Even gekookt en dan in de oven met wat zout, peper en kaas er over. Nu mag de kaars aan. Een glas dieprode Georgische wijn of een gitzwarte stout ernaast. Laat je even weten wanneer je het maakt, dan kom ik bij je eten.

Nodig voor twee personen:

•250 gr tartaar of zeer mager gehakt

•1 klein blikje champignons, heel

•1 theel Provençaalse kruiden

•4 druppels Worcestersaus

•1 eel gehakte dragon

•1 theel groene pepers

•1 dl koude bouillon

•2 dl zure room

•½ glas wodka