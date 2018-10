Opel Manta GSi: Van fout naar goud

De Opel Manta GSi heeft jarenlang in het verdomhoekje gezeten, maar komt daar langzaam uit. Van fout begint hij goud te worden. De achterwielaangedreven Opel was een sportcoupe voor de gewone man. Het is een typische jaren tachtig auto die door veel mensen niet begrepen wordt, maar door een groeiende groep liefhebbers terecht als een cultauto wordt gezien. Autovisie-testredacteur Peter Hilhorst legt in een nieuwe aflevering van Peters Proefrit uit waarom.