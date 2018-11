Boerenkool met chorizo

Boerenkool uit een pak. Voorgesneden. En dan scheur je het open en die scheur gaat veel sneller verder dan je ziet aankomen. En dan ligt het hele fornuis vol met groen. Ja, ja, ook bij mij. Ik had de wok aanstaan. In de wok lagen stukjes chorizo. Die gaan altijd snel vervaarlijk roken.

Geeft niet, bak ze rustig uit, doe er maar snel de in grove stukken gesneden wortels bij. Wat Indische gebakken uitjes, een fijngehakt Spaans pepertje en dan de boerenkool erbij. Hoog, omscheppen en vervolgens blussen met een beetje bouillon. Deksel er op, laat stomen. Vijf tot acht minuten. Hangt ervan af hoe vers de boerenkool is. Paar druppels appelazijn nog en klaar. Serveer met wat gestoomde boekweitkorrels. Ja, dat is heel lekker.

Erbij een biertje, natuurlijk. Een gerijpte herfstbock van Grolsch? Ja, doe maar. Ook heerlijk met een kop Japanse Hoijicha-thee.

Nodig voor twee personen:

•600 gr boerenkool

•150 gr chorizoworst in stukjes

•4 stevige wortels in stukjes

•1 dl groentebouillon

•½ Spaanse peper, fijngehakt

•1 eetl Indische gebakken uitjes