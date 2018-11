De oervrouw

Lopen in de wilde natuur van het Canarische eiland Fuertaventura is al energieverslindend voor de geoefende sporter, laat staan voor de vrouw die de allerzwaarste periode uit haar 53-jarige bestaan achter de rug heeft.

Want Jeanne van den Reek uit Helmond kreeg iets meer dan een jaar geleden tot haar onbeschrijflijk verdriet een vreselijke boodschap van haar dokter: de schrijnende pijn in haar lies bleek geen onschuldige schimmelinfectie, zoals eerst werd gedacht, maar kwaadaardige kanker van een zeldzame soort. Zij moest met spoed worden geopereerd. Om de ziekte te stoppen en haar leven te redden. Zware nabehandelingen volgden.

Nauwelijks een jaar later konden nietsvermoedende passanten op Fuertaventura een slanke, gebruinde, sportieve vrouw kilometers zien maken, 160 in getal – zweetband om het hoofd, korte rafelige broek, stevige wandelschoenen. Moe, maar vastberaden.

Wie het maar horen wilde, vernam dat zij bezig was met een regelrechte zelfoverwinning na kanker. Een twaalf dagen durende tocht dwars over het eiland, van noord naar zuid, volgens de internationale ’GR-131’-wandelroute.

Om geld in te zamelen voor wetenschappelijk onderzoek naar vulvakanker. Om daarmee de omstandigheden en genezingskansen te verbeteren van haar lotgenoten van nu en in de toekomst. Een inzameling ten behoeve van het onderzoekfonds voor gynaecologische kanker van het Catherina Ziekenhuis Eindhoven en de Stichting Olijf.

En om de ziekte meer bekendheid te geven. Want het is een onbekende ziekte. Niet alleen door het relatief beperkte aantal nieuwe patiënten per jaar in Nederland (350-400), maar ook omdat het nog te vaak een ’schaamziekte’ is. Patiënten en hun partners praten er niet over.

Jeanne van den Reek heeft besloten er open over te zijn. „Ik had geen keus, het was kiezen tussen de dood of het leven.”

De kanker bij Jeanne is het gevolg van een ooit opgelopen infectie met HPV, het Humaan Papillomavirus, hetzelfde virus dat baarmoederhalskanker kan veroorzaken, dat voor blijvende onvruchtbaarheid kan zorgen en waartegen jonge meisjes en vrouwen preventief kunnen worden gevaccineerd. Volgens oncologisch gynaecoloog dr. Jurgen Piek van het Catharina Ziekenhuis is HPV grotendeels verantwoordelijk voor deze gynaecologische kanker.

Nooit had Jeanne gedacht nog te kunnen lopen. „Na mijn operaties heb ik drie maanden een revalidatieprogramma gevolgd. Voordat ik ziek werd, sportte ik heel veel en liep ik de marathon van New York.”

Jeanne is nog maar kort terug van haar wandeltocht. Zij behoort tot de categorie mensen die ik bewonder om hun moed en doorzettingsvermogen. Sterk, opgewassen tegen ontberingen en in staat om in zware tegenslagen uitdagingen te zien. Van het type ’ik moet en ik zal’. Een overlever, een oervrouw.

