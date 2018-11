Dit is het allerbeste moment om vliegtickets te boeken!

Travel hack

Kun je wel wat uurtjes nachtrust verliezen om de beste vliegticket deal te scoren? Mooi, want dan kan je dinsdags rond middernacht lagere prijzen verwachten. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat je dan rond 6% bespaart op je vliegreis!

Over het algemeen zijn vluchten iets goedkoper rond middernacht in het begin van de week (maandag tot en met woensdag). Later in de week worden de prijzen juist weer duurder. Dus sla je slag op dinsdagnacht!

Bron: Vlucht-vertraagd.nl

