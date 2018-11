Avontuurlijk overnachten in Rotterdam

Ontmoet Bruno, een avontuurlijke scheepskapitein die de wereld rond heeft gevaren. Met hotels in Madrid, Barcelona, New York en Amsterdam, en sinds kort is daar havenstad Rotterdam bijgekomen, waar Bruno naamdrager van is.

Bruno heeft verstand van reizen, dat blijkt wel. De kamers zijn functioneel ingericht, met voldoende bewegingsruimte. Wat opvalt is het kleurgebruik. Toegegeven: in eerste instantie klinkt een geheel paarse kamer, inclusief stoelen en designtafeltje in dezelfde teint, redelijk hysterisch in de oren. Door het contrasterende grijs van de badkamer en de - in het geval van onze (familie)kamer - hoge plafonds en ramen blijft een epileptisch effect (gelukkig) uit.

Die hoge plafonds en ramen zijn te danken aan het verleden van het pand waar Room Mate Bruno in is gevestigd: net als zoveel gebouwen in deze buurt was het ooit een pakhuis. Na een verbouwing van 2,5 jaar, inclusief twee extra verdiepingen, is het dan nu een hotel met eraan vast de Foodhallen, voor hen die de even verderop gelegen iconische Markthal wel kennen, te groot vinden of gewoon wat welgeteld vier stappen willen zetten voor het nodige culinaire vermaak.

Ondertussen voert Bruno je met onder meer illustraties op het behang in de gang mee op een reis door de koloniale geschiedenis van Nederland. En laat hij iedere gast genieten van de skyline van Manhattan aan de Maas: zij het vanaf de doorlopende houten balkons, zij het vanuit de grote ramen. Of hij laat ze relaxen in de ruime lobby met blauwe banken en rode, gele en oranje kussens voor het haardvuur, met op de achtergrond rustgevende loungemuziek.

Bruno weet ook dat reizen hongerig en slaperig maakt. Daarom heeft Bruno iets bedacht dat ondergetekende van harte wil aanbevelen aan de rest van de hotels: een ontbijtbuffet dat tot 12:00 uur (!) klaar staat, te nuttigen in comfortabele designstoelen. Een ontbijt dat ook nog eens bijzonder uitgebreid is, tot zelf te kraken walnoten aan toe.

Geen idee hoe die Bruno eruitziet, maar ik mag hem, er vanuit gaande dat het een hij is, nu al. Hij snapt het reizende leven!

Interieur

Functioneel, speels en design. Kleurrijk, daar moet je van houden.

Ligging

Aan de Wilhelminapier van Rotterdam, dus met een beetje geluk en in het juiste seizoen de wegvarende cruiseschepen in ‘t vizier.

Service

Vriendelijk, kundig, vlot.

Praktisch

Op loopafstand van de stad en met een metrostation om de hoek.

https://room-matehotels.com/nl/bruno/