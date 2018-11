Reisje Kreta als verjaardagscadeautje

Op naar de Griekse zon

Inge: „Dit reisje naar Kreta is een verjaardagscadeautje voor mij. Ik wilde graag eens naar Kreta toe omdat ik van een vriendin had gehoord dat je er goed kunt wandelen en de omgeving heel mooi is. We gaan nu naar de plek toe waar zij toen ook zat: Plakias. We hebben niets gepland. Eerst gaan we lopend de boel verkennen en we huren daarna een paar dagen een auto zodat we het eiland kunnen verkennen.

We hebben een camper waarmee we altijd op vakantie gaan, dus we zijn het gewend om veel te rijden. Begin van de zomer zijn we nog een week of vier weggeweest. Maar om met de camper naar Kreta te gaan, moet je heel veel vakantiedagen hebben! Ik werk nog, dus dat zit er niet in.

Daarom maken we een paar keer per jaar wat korte tripjes, dan nemen we het vliegtuig. Af en toe een lange reis, zoals in januari bijna drie weken naar Bonaire. Daar zijn we al vaker geweest. Mede vanwege onze zoon die gek van kiten is, wat daar goed kan. Onze schoondochter heeft een paar jaar op het eiland gewoond. Onze kleindochter van vier jaar gaat dan ook mee. We vliegen net voor oud en nieuw. Voor het eerst zullen we het nieuwe jaar met champagne in het buitenland inluiden.”

Wie: Inge van Gelder-Sturm (65) en Rien van Gelder (68)

Naar: Kreta, Griekenland

Accommodatie: appartement

Tijd: 7 dagen

Reden: zonvakantie

’Quality time’ op Curaçao

Corrie: „Na een overnachting op Curaçao stapten we op een cruiseschip. We zijn op Aruba, Bonaire en in Colón in Panama en Cartagena in Colombia geweest. Daarna terug naar Curaçao voor een paar dagen strand. We hebben veel gezien, veel gefeest... een heerlijke tijd samen.

Curaçao vonden we het mooist omdat daar het meest is te zien en je er de leukste stranden hebt. Bij Mambo Beach en Jan Thiel Beach is het meeste te beleven. We hadden een auto gehuurd, anders kom je nergens. De cruise is ook een aanrader. Zo leuk dat je op veel plekken komt en overal weer iets anders kunt doen! Ik heb al veel cruises gemaakt, meestal een vier- of vijfsterrencruise. Deze was drie sterren, maar ik durf gerust te zeggen dat het beter was!

Het eten was goed en het personeel was gedienstig, lief en vrolijk. Ik ben zelf al vrolijk en ik werd er alleen maar blijer van. Ook heel fijn om dit met mijn dochter te doen; ’quality time’ met mijn meisje. Mijn gezin is heel belangrijk. Mijn man en ik zijn net in Amerika geweest met onze andere dochter en haar zonen. Met z’n tweetjes waren we dit jaar in Zuid-Afrika. Mijn man en ik zijn allebei ziek geweest en we hangen nu zelf de slingers op.”

Wie: Corrie Ekelmans-Senkeldam (63) en Rachel Walravens (41)

Terug uit: Curaçao

Accommodatie: hotels en cruise

Tijd: 14 dagen

Reden: vakantie