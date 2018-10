’Ik leef bewust sober’

Netto inkomsten:

2500 euro

Vaste lasten: 700 euro

Sparen: wat overblijft

Budget

„Jarenlang heb ik vrijwilligerswerk in het buitenland gedaan. Na mijn studie Psychologie wilde ik iets aan de wereld bijdragen en was gigantisch nieuwsgierig naar andere plekken en culturen. Ik gaf een tijdje les in Duitsland.

In Nederland is mijn leven een stukje saaier. Ik ben getrouwd, heb een hypotheek en ben in loondienst. Maar ik reis nog altijd best veel. Dat betekent dat ik bewust sober leef. Ik geef mijn geld uit aan dingen waarvan ik blij word; niet van nieuwe sokken, bijvoorbeeld. Ik heb weinig apparatuur in huis: geen tv, vaatwasser of magnetron. Ik vind het al luxe genoeg vergeleken met veel mensen in andere landen. Op groente en fruit bespaar ik niet. Ook niet op koffie drinken in de stad, dat vind ik zo ontspannend.”

Financiële misser

„Ik kan niets bedenken. Vanaf mijn twintigste moest ik voor mezelf zorgen en had ik geen vangnet. Van huis uit had ik geleerd om zuinig te zijn, dat scheelde, maar ik heb ook nooit behoefte aan luxe gehad.

Bij alles wat ik koop, vraag ik me af of het echt iets toevoegt. Ik kijk ook altijd of ik het ergens goedkoper kan krijgen. Ooit had ik een schema met mijn inkomsten en uitgaven, wat veel inzicht gaf. Nu is dat niet nodig; ik verdien goed en mijn bestedingspatroon is sowieso laag.”

Duurste aankoop

„Mijn koopflat, maar daarna de reizen die ik maak. Zoveel mogelijk low budget, dat wel, maar vorig jaar zat ik zeker zo’n zes keer in het buitenland. Ik ben tot nu toe in 57 landen geweest en elke plek heeft iets interessants. Uiteindelijk wil ik mijn hypotheek aflossen om vrijer te kunnen leven, maar ik wil nu al genieten.”

Ik droom van...

„Ik zou graag meerdere romans uitgeven die ik heb geschreven. De reacties van kenners zijn positief, maar het is een lastige markt. Een andere droom is om weer eens wat langer in het buitenland te verblijven. Bijvoorbeeld samen met mijn partner vrijwilligerswerk doen op een paardenranch in Arizona.”

