Op ontdekkingsreis in Oosterbeek

’Hé, we zijn er al”, merkt mijn reisgezelschap blij verrast op wanneer over de Utrechtseweg Oosterbeek inrijden. Elke keer weer verbaas ik me hoe dichtbij de Veluwe ligt. Nog geen uur na vertrek parkeer ik mijn auto aan de bosrand waar zich het hotel bevindt waar we dit vriendinnenweekeinde verblijven. We zijn het afgelopen uur van het ene onderwerp in het andere geschoten. Pas nu merken we hoezeer het landschap om ons heen is veranderd.

De lage herfstzon schijnt door de toppen van de beuken en kastanjebomen. De rode en gele bladeren schitteren in het avondlicht. Wanneer we de auto uitstappen, horen we de nootjes onder onze schoenen knisperen. Meteen komen er herinneringen uit mijn jeugd naar boven. Beukennootjes rapen in de villatuinen langs de weg naar school. Soms pelde je er eentje en was hij leeg. Dan wist je dat een eekhoorn je voor was geweest.

"We wanen ons midden in strijd van 1944"

We hebben nog even tot het avondeten en lopen via de Van Borsselenweg langs de Veerweg om aan de oever van de Rijn uit te komen. Onderweg zien we de oude, opgeknapte huizen en worden we verrast door een ranch met een weide waar zo’n tien paarden met hun veulens grazen.

Net op tijd voor zonsondergang komen we aan bij het water, waar nog overal mensen op bankjes of in het gras genieten van de avondzon die in het stromende water verdwijnt.

De volgende morgen schijnt de herfstzon zonder een wolkje aan de lucht. Op het programma staat een bezoek aan het Airborne oorlogsmuseum, in de prachtige villa Hartenstein aan de Utrechtseweg die dwars door Oosterbeek loopt. Maar we zijn de oprijlaan van ons verblijf nog niet af of we stuiten op een heuse schat.

De tamme kastanjeboom heeft al zijn vruchten laten vallen. Overal liggen glimmende roodbruine joekels. Sommige zo groot dat ze al uit hun stekeljasjes zijn gevallen en voor het oprapen liggen. Op onze hurken laten we de tijd aan ons voorbij gaan en rapen we de ene na de andere kastanje.

Op af en toe een au-kreet na, wanneer een van ons te voorbarig in een nog verpakte kastanje grijpt, is het helemaal stil. Hoe langer we op onze hurken zitten, des te meer rode kanjers we zien. Onze tassen zitten binnen de kortste keren helemaal vol.

We zetten de buit in de auto en zetten de wandeling door de Bilderbergbossen naar het museum over de Slag om Arnhem voort. Na zo’n twintig minuten verschijnt er achter de roodgroene bomen het witte landhuis dat tijdens de Slag om Arnhem in 1944 als Brits hoofdkwartier fungeerde.

Een tour leidt ons van boven naar beneden door het statige pand. Het contrast met de vrede en rust van de Veluwe die we zojuist bij het kastanje rapen voelden, is groot.

De tentoonstelling die de verzetshelden van Arnhem eert, is indrukwekkend. Door de ondergrondse ’Airborne Experience’ loop je door een levensechte verwoeste stad met poppen die soldaten en getroffen burgers voorstellen.

Je waant je als bezoeker midden in de strijd van 1944.

Behoorlijk onder de indruk staan we weer buiten. Maar voordat we naar het dichtbijgelegen gezellige terras van restaurant De Oude Herbergh wandelen, bezoeken we het tegenovergelegen Airborne Monument waar we nog een keer stilstaan bij dit stukje geschiedenis.

Op weg naar het terras schieten onze ogen nog steeds als zaklantaarns over de grond, op zoek naar meer nootjes. Een felgele rups met lange haren kruipt zich een pad van de ene kant van het fietspad naar de zwam aan de andere kant. „Wat een prachtig beestje, het zou toch zonde zijn als hij wordt platgereden”, zegt mijn vriendin vertederd. Voor ik het weet, zitten we weer op onze hurken. We houden de wacht totdat de de rups de overkant heeft bereikt.

Zo kom je er

Oosterbeek ligt net ten westen van Arnhem en is goed te bereiken met auto en openbaar vervoer. Vanaf Arnhem Centraal gaat er elk half uur een bus die je in 10 minuten tot aan de ingang van het Airborne Museum in Oosterbeek brengt.