Filmrecensie: ’Loro’ ✭✭✭✭✩

Dus hier is Loro dan, een tweeënhalf uur durende satirische kijk in het leven van een steenrijke mediatycoon en politicus. Sorrentino opent zijn film met de mededeling dat elke gelijkenis met echte personen op toeval berust, maar dat is duidelijk plagend bedoeld. Sterker nog, de parallellen met een andere onaantastbare, overijdele en vrouwenverslindende magnaat zijn onmiskenbaar.

Aan de ene kant zet Loro het leven van Berlusconi moddervet aan. Als hoofdrolspeler Toni Servilio zijn geplamuurde gezicht in een grijns trekt, lijken we naar een wandelende spotprent te kijken. Sorrentino maakt daarnaast een even excessief als oogstrelend paradijs van Silvio’s landgoed: een perfect aangeharkt monsterterrein waar de naakte vrouwen niet zijn aan te slepen en gekleurde pillen in slow motion naar beneden regenen.

Intussen is Loro wel degelijk in de harde realiteit gegrond, met lijntjes naar het Italië van 2006 tot 2009. Berlusconi de Almachtige trekt daarbij soepel aan politieke touwtjes en strooit hier en daar met liefdadigheid, vooral om zijn eigen ego te strelen. Die eenzame afstand van het echte leven is niet alleen grappig, maar wekt uiteindelijk ook zowaar medelijden op.