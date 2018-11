Filmrecensie: ’Halloween’ ✭✭✭✩

jamie

Weinig griezelklassiekers vonden zoveel navolging als John Carpenters ’teen slasher’ Halloween (1978). Met Michael Myers introduceerde hij niet alleen een gemaskerde seriemoordenaar die de weg baande voor onfrisse types als Jason Voorhees (Friday the 13th) en Ghostface (Scream), ook zette hij een horrortrend met ‘the girl that got away’.