Liefst ieder jaar naar hetzelfde wintersportgebied

Wat bent u lekker honkvast! In ieder geval als het uw wintersportvakantie betreft. Uit alle reacties die binnenstroomden, blijkt het merendeel al járen naar hetzelfde wintersportgebied te gaan. Het liefst ook in hetzelfde hotel of pensionnetje. Sommigen wijken helemaal nooit van hun gewoontes af. Lezer René le Blanc bijvoorbeeld: „Ik ga al 25 jaar met het gezin naar Luttach in Zuid-Tirol. We overnachten in dezelfde hotels en dineren aan dezelfde tafel. Zelfs tanken doen we al 25 jaar bij dezelfde benzinestations.”

Willem van der Luyt ontdekte als 18-jarige de schoonheid van Kitzbühel. Inmiddels is hij 71 jaar en gaat hij al 53 jaar naar ’Kitz’, zoals hij zijn favoriete wintersportgebied noemt. „De sfeer is er gewoonweg geweldig. In de loop der jaren heb ik vrienden uit de hele wereld gemaakt. De laatste 20 jaar komen we er bijeen tijdens de skiwedstrijd Hahnenkamm-Rennen. De oudste gast is 86 jaar en staat gewoon nog dagelijks op de lange latten. Geweldig!”

Jan Kater varieert liever. „In januari gaan we met z’n zessen naar Flachau. We vliegen naar Salzburg en rijden met een gehuurde auto naar onze gloednieuwe bestemming waar we niet eerder zijn geweest. Er schijnt genoeg uitdaging in de pistes te zitten, als er maar niet te veel blauw in zit. Mocht het er ons goed bevallen, dan willen we er gerust nog eens heen. Daarna staan we weer open voor een nieuw avontuur!”

Verhuizen

Met onze dochters (21 en 25) komen we al 18 jaar in Serfaus. Inmiddels mogen ook de schoonzoons mee! Het is echt een heerlijk skigebied (Serfaus-fiss-Ladis). Een aantal vrienden heeft het inmiddels ook ontdekt en dus verhuizen we als het ware in de vakantie met de hele bups naar Serfaus. Wij zouden niet anders willen! Buiten die vakantie om gaan wij er, zonder kinderen, overigens ook nog een of twee keer heen.

Jolanda van Namen-Jonkman

Alles (over)nieuw

Vrijwel elk jaar een andere locatie! Waardoor je nieuwe pistes, nieuwe uitdagingen, nieuwe gebruiken en nieuwe lokale lekkernijen. Wel altijd naar sneeuwzekere locaties. Après-skimogelijkheden zijn voor ons niet relevant, want voor feestvieren heb je geen sneeuw nodig. Wintersport is sporten in de sneeuw. De rest is bijzaak.

L. Pos

Als thuiskomen

Al 18 jaar skiën wij in Ischgl. Alles is daar perfect! We zijn tussendoor naar tal van andere gebieden geweest, maar toch belanden we elk jaar ook steeds weer in Ischgl. Het voelt er als thuiskomen.

Henk en Nancy van Beekhuizen

Geen risico’s

Oei, ik realiseer me dat we inderdaad al vijf jaar op rij naar Sölden afreizen. Zijn we dan niet zo avontuurlijk? Echt wel! We kunnen alleen nog niet zo goed skiën en willen blijkbaar geen risico’s nemen die we niet kunnen overzien. Daarbij beschikt Sölden over een gletsjer en dus is er altijd sneeuw. We variëren overigens qua hotels.

Rob Bastiaans, Will Raven

Uitdaging

Het skigebied wisselt jaarlijks, maar de samenstelling gelukkig niet! We gaan elk jaar met dezelfde vriendengroep, inclusief alle kinderen. Dit jaar gaan we voor het eerst naar Tsjechië. We huren altijd een groot huis, want we moeten er met z’n allen in passen. Met 24 mensen is dat telkens een uitdaging. Door steeds een ander gebied te verkennen, probeer je sneller nieuwe dingen uit.

Kirsten Nijland

Al 45 jaar

Ik kom al ruim 45 jaar op hetzelfde adres: het Oostenrijkse Höfen bij Häus’l am Roan. Dat zeker drie keer per jaar!

Bert ten Vergert