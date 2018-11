Filmrecensie: ’My foolish heart’ ✭✭✭

In My foolish heart probeert Lucas de laatste dagen van Chet Baker (Steve Wall) te reconstrueren. Dat geeft regisseur Rolf van Eijk de ruimte om veelvuldig terug in de tijd te gaan. Niet alleen met flashbacks naar Bakers eenzame bestaan vol drugs en verdriet, maar ook naar het oude liefdesleven van Lucas. Want hoe meer mensen de agent spreekt en hoe meer muziek hij hoort, hoe helderder z’n eigen herinneringen en gevoelens zich opdringen.

Die fascinatie voor Bakers breekbare jazz, zorgt voor een paar fraaie momenten. Van Eijk baadt zijn beelden in rokerig avondlicht, laat de camera sensueel langs een vettige trompet glijden of zet hem dicht op Chets doorgroefde gezicht. Jammer alleen dat het verhaal zich moeizaam ontwikkelt en dialogen soms gekunsteld klinken. My foolish heart is qua stijl mooi teder en dromerig, maar sprankelen doet de film niet.