Pompoenpannenkoeken

Een dag na halloween pompoen eten, natuurlijk! Ik zat al een recept voor pompoenrisotto te tikken toen ik zag dat we dat in september al hadden. En toen bedacht ik dat ik mevrouw Wilbrink heel gelukkig kan krijgen met pannenkoeken.

Het is simpel, je snijdt de pompoen in stukken. Op een bakplaat, half uur in de oven op 160°C. Dan haal je de pompoen leeg en laat het vruchtvlees uitdampen. Maak het fijn. Strooi er drie eetlepels boekweit over. Klop de eieren los met een beetje water en werk dat door het pompoenmengsel. Wat bakpoeder. Is het je te klonterig, gewoon de staafmixer erin. Snufje zout, beetje nootmuskaat, beetje peper.

Beetje gember. Ik kan niet inschatten hoe groot jouw pompoen is, dus moet je gewoon goed kijken of je denkt dat het beslag dik genoeg is. Dan bakken als dikke pannenkoeken (beetje Amerikaans pancake formaat) in kokosvet of roomboter. Ik heb thuis nog een flesje bosbessenstroop. Appelstroop, perenstroop, je vindt wel wat. En iedereen blij aan tafel.

Nodig voor 4 personen:

•1 flespompoen, in de oven gegaard en leeggeschept

•3 volle eetl boekweitmeel

•4 eieren, losgeslagen met een drupje water

•2 theel gemberpoeder

•½ theel nootmuskaat

•zout

•stroop naar smaak