Onderschat Nederlandse thee niet

Naast me in de auto staat een theeplant. Die heb ik meegekregen van Johan Jansen. Nou, om heel eerlijk te zijn, ik wilde niet weg zonder een theeplant. Ik ben in Sri Lanka geweest en herinner me de struiken waaraan de kleurrijke vrouwen in de vroege ochtendzon plukten. Het geurde op de velden. Zachtgroen, het klinkt misschien gek, maar als een perfecte kruidenbouillon.

Waarom weet ik ook niet, maar de verwarming in mijn auto slaat aan. Opeens blaast een golf warme lucht door de theeplant. Snel zet ik de verwarming uit, maar het is al gebeurd. Ik ruik het, ik ben weg. Ik sta op die prachtige plantage van Dilmah Tea. Op hun School of Tea leerde ik echt thee drinken. Thee drinken begint met thee waarderen.

Dan moet je wel weten wat je drinkt. Groene thee, Oloong of zwarte thee en nog een kleine duizend variaties daartussenin. Zoals jonge groene thee, vroege groene thee of late groene thee. Licht gefermenteerd, zwaar gefermenteerd. Gebrand of gestoomd. Laten we het daar maar even bij houden.

"Zuivere drank heeft niets met smaakjes te maken"

Snel naar Brabant. „Wilt u een kopje thee proeven?” vroeg het oogverblindend mooie meisje op de open Foodlogdag. Ze stelde me een tiental theeën voor, allemaal andere verzamelingen van kruiden en bloemen en thee. Ik mopperde wat tegen een meneer die naast me stond omdat ik niet van thee met smaakjes hou. Hij lachte: „Nou, kom dan langs, want ik heb ook nog heel veel groene thee om je te laten proeven.” Dat was Johan Jansen.

Weg met die glooiende velden. Enorme kassen vol. Sommige planten staan buiten. Langs de kant staan extra grote planten, allemaal thee. De grote planten bloeien, want thee bloeit in oktober. Mooie witte bloemen. „Ik vermenigvuldig dit ras via zaad en via weefselkweek. Stekken gaat lastig. In het begin deed ik met afleggen, een takje ombuigen en vastzetten en wachten tot er wortels komen. Maar dat lukt ook niet altijd.”

Dit is de Camellia sinensis, een variant die goed tegen kou kan. Deze plant kan gewoon in de tuin. Lijkt op een buxus, gedraagt zich ook zo. Maar heeft nu in ieder geval geen vijanden. Dus sla je slag. Zelf thee maken? Je ziet hem denken. „Ja, het kan. Maar dat kan je ook overlaten aan mensen die het echt kunnen. Dat heb ik ook gedaan.”

Naast zijn eigen teeltbedrijf („Ik had geen zin in kassen vol paprika zoals mijn ouders, dus ben ik direct in bijzondere planten gestapt”) heeft Johan een ander bedrijf opgericht: Tea by Me. Daar zwaait Anne Adams met de theeblaadjes. We krijgen thee gezet, we slurpen (om thee goed te kunnen proeven, moet je heel hard slurpen) en genieten. Dit is Nederlandse thee. „Jawel, hier op het bedrijf geplukt. Met de hand. Geselecteerd en ook hier verwerkt.”

„Laat ik meteen maar duidelijk maken: die thee met smaakjes die de Nederlander lekker is gaan vinden, staat in geen vergelijking met de thee die ik samenstel. Allemaal echte kruiden en bloemen, daar komt geen smaakmaker aan te pas. Je kunt ook Nederlandse groene thee drinken. Maar dat is erg duur. Logisch. Bedenk maar dat het Westerse handen zijn die die thee plukken, dan loopt de rekening snel op. Maar... het is ook nog maar weer hoe je het bekijkt. Groene thee van deze kwaliteit schenk je gewoon vaker op. Van een zakje krijg je wel drie theepotten. Er zijn mensen die de tweede opgiet zelfs lekkerder vinden dan de eerste.”

"Om goed te proeven, moet je heel hard slurpen"

Dan gaan we proeven. Anne Adams weet precies wat ze doet. Het gekookte water koelt af in een speciaal kannetje. Je moet groene thee niet al te heet opschenken, dan wordt-ie bitter, zegt men. Grappig, ik vind deze thee helemaal niet bitter. Hoewel je van het Nederlandse klimaat toch geen topthee verwacht, smaakt deze heerlijk. Eigenlijk honderd procent gezond.

Dat is dan meteen het verhaal van Johan Jansen. „Het mag allemaal niet, je mag ziek worden van allemaal medicijnen, maar je mag niet zeggen dat groene thee gezond is. Ik doe het toch, vier koppen per dag en het heeft invloed op je suikerspiegel. Mensen die groene thee drinken, hebben minder zoetbehoefte. Dat is inmiddels al genoeg bewezen.” Hij wijst even op een geheel niet aanwezige buik.

Wat gaan we doen? Johan Jansen wil twee dingen: „Dat half Nederland vol met theeplanten komt te staan en dat wij allemaal leren om groene thee te drinken. Per slot van rekening is zwarte thee gewoon een manier om thee uit China en Japan over te brengen naar Europa. Groene thee is heerlijk en belangrijk.”

Thee bloeit in oktober, met grote witte bloemen.

Dan moeten we een klein stukje rijden. Johan Jansen heeft een plukbos op het oog. „Kijk, de grond is al bijna klaar. Straks komen de theeplanten erin, eromheen allemaal bomen met plukfruit, heester met vruchten, kruiden ertussendoor. Dit is de toekomst, zo gaat het gebeuren. Telen met liefde voor de grond en de planten.”

Wat een geweldig enthousiasme. We gaan binnenkort samen met deze held wat leuks doen, toch? Intussen kijk je op teabyme.eu om je lekker te maken. Of koop alvast een plantje. Echte Hollandse thee.

Thuis giet ik deze thee inmiddels vaker op. De tweede keer komt er een pepertje aan de zijkant van je tong. Zalig en verfrissend.