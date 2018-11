De nieuwe S60 zal in de Verenigde Staten worden gebouwd. Ⓒ Volvo/Jérôme Wassenaar

Volvo positioneert de nieuwe S60 nadrukkelijk als dé sportsedan van het merk. Wat betekent dat? In elk geval dat een stekkerhybride met 405 pk voor naar schatting 65.000 euro te koop is. In april volgend jaar start de levering.