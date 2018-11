Ook Transavia overweegt toeslag voor rolkoffertjes

Dat leidt vaak tot woede en frustratie van passagiers die graag handige rolkoffers mee aan boord willen nemen zonder daarvoor bij te betalen, zo bleek gisteren . „Ordinaire geldklopperij”, was overal te horen. Reizigers willen de stijgende kosten van ruimbagage vermijden en niet hoeven wachten op hun koffer op de band.

Maar volgens Ryanair loopt alles op rolletjes. „De weerstand bij passagiers valt reuze mee. Zij kunnen met alleen een kleine handtas sneller door de security en zijn vlugger aan boord. Irritatie bij het instappen door opstoppingen en overvolle bagagerekken wordt voorkomen. Daardoor zijn er ook minder vertragingen en kunnen we veel beter op tijd vliegen”, aldus gisteravond een woordvoerster.

Gratis

Vakantievliegers TUIfly en Corendon gaan de regels voor handbagage voorlopig niet wijzigen. „Bij ons blijft het gratis”, zegt Petra Kok (TUI). „We houden wel scherper in de gaten of er per persoon slechts één stuk handbagage mee gaat”, stelt Steven van der Heijden (Corendon).

Volgens Transavia is het toenemend aantal grote stukken handbagage, waaronder steeds meer zware trolleys, echter wel degelijk een probleem. „Opstoppingen in de cabine en vertragingen zijn niet in het belang van de reizigers. We kijken serieus naar andere opties”, aldus zegsman Norbert Cappetti.

Italië

Voorbeelden daarvan zijn het verkleinen van het toegestane formaat, afmetingen en gewicht aan boord en het stimuleren om koffers in te checken. Maar eventueel worden ook toeslagen in de cabine overwogen. „Een concreet besluit is nog niet genomen. We moeten uiteindelijk wel actie gaan nemen”, vertelt hij.

In Italië heeft de consumentenwaakhond deze toeslagen van Ryanair en Wizzair opgeschort, omdat er sprake zou zijn van misleiding van passagiers. Die mogen er vanuit gaan dat handbagage een wezenlijk onderdeel van de reis is dat bij de ticketprijs moet zijn inbegrepen.

Ryanair gaat tegen dit besluit in beroep. „Het is onzin dat wij beperkt worden in ons commerciële en operationele beleid. Het gaat om punctualiteit en vliegveiligheid. Daar heeft een mededingingsautoriteit niets mee te maken. De nieuwe regels en tarieven worden duidelijk aan onze passagiers gecommuniceerd.”

ACM

De Nederlandse waakhond ACM houdt juist over dat laatste de vinger aan de pols. „Het is belangrijk dat de consument altijd weet wat hij koopt en wat hij daarvoor kan verwachten. Alle extra kosten moeten nog voor de boeking 100% helder zijn, dan is het de keuze van de luchtreiziger”, vindt ACM-manager Saskia Bierling. Zij wacht klachten op ConsuWijzer even af.

De toeslag voor een rolkoffer kan bij Ryanair oplopen tot wel 25 euro aan de gate. Volgens luchtvaartanalisten halen veel budgetmaatschappijen een derde van de winst uit bijbetalingen van reizigers voor aanvullende producten en diensten. „Het is een verdienmodel om de kale ticketprijs laag te kunnen houden”, aldus een expert.

De reiziger wordt horendol van de sterk uitdijende hoeveelheid bagagetarieven en voorwaarden. „Het is een onoverzichtelijk doolhof geworden”, menen Europese consumentenorganisaties.