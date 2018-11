Ossenstaart om van te watertanden

Zet de oven op 160°C. Haal de stukken staart door de gekruide bloem. Bak ze in ghee of geklaarde boter rondom bruin. Haal uit de pan, doe de groente en het spek erin. Ook even kleur geven. Leg dan de helft van de groente in een ovenschaal. Het vlees er bovenop, de rest van de groente daar weer op. Maak de braadpan schoon met wat wijn, bouillon, laurier, zout en peper, breng aan de kook en schenk dat mengsel naast het vlees in de ovenschaal. Nu afdichten met wat aluminiumfolie en oven in.

Bekijk ook: Pompoenpannenkoeken

Twee en een half uur, zeker. Nu, omdat we het zo rijk eigenlijk niet meer gewend zijn, laat snel afkoelen en een nacht staan. De volgende dag schep je het vet er af en verwarm je pas daarna het vlees opnieuw. Ik zou saus zeven, de verkookte groentes wegdoen en er wat vers gestoofde prei bij serveren. In het glas, ja wat anders, een stout. Volgens mij is er binnenkort een feestje bij Van Vollenhovens Stout. Als je die te pakken kan krijgen…lekker hoor.

Nodig voor een flink gezin met koude handen:

•1 kilo ossenstaart, ontbeend

•2 eetl bloem, met zout en peper gemengd

•1 eetl ghee of geklaarde boter

•2 uien, in ringen

•2 wortels in stukken

•4 takjes peterselie

•100 gr spekjes, gerookt

•2 blaadjes laurier

•4 dl runderbouillon

•2 dl rode wijn, of stout