Laat je verwennen aan de Vecht met Michelinster-arrangement

De Nederlanden; restaurant en boutiquehotel

Laat u verrassen door de bijzondere culinaire creaties uit de keuken van restaurant De Nederlanden. Dit restaurant ligt op een unieke locatie, aan de Vecht en gevestigd tegenover de historische ophaalbrug Van Leer in het charmante dorp Vreeland.

Patron-cuisonier Wilco Berends maakt voor zijn gerechten gebruik van dagverse, seizoensgebonden producten. Wilco is Frans-klassiek geschoold, maar kookt met mondiale invloeden. Bovendien wordt er voor een aantal gerechten gebruik gemaakt van de eigen moestuin.

Wilco Berends staat al meer dan 18 jaar garant voor een Michelinster. Samen met zijn chef-kok de cuisine Frank Ferren streeft hij elke dag weer naar een hoge kwaliteit. Als jonge chef-kok had Wilco Berends maar één droom en dat was koken voor restaurant De Nederlanden. En die droom is uitgekomen, want sinds 2006 kookt hij er de sterren van de hemel.

De Nederlanden

De Nederlanden ligt in een groene omgeving in het centrum van Vreeland. Het hotel is gevestigd in een monumentaal pand op een pittoresk plekje in het dorp. Nabij het hotel liggen de Loosdrechtse Plassen, en ook de Vinkeveense Plassen liggen op ca. 3 km afstand. Het hotel is centraal gelegen tussen Amsterdam, Utrecht en Hilversum.

Inclusief

• Verblijf in Hotel De Nederlanden op basis van logies en geserveerd ontbijt

• Oesterproeverij voorafgaand aan diner

• 1 x 3-gangendiner (exclusief dranken) in De Nederlanden.

Exclusief

• Boekingskosten: € 19,50 per boeking;

• Toeristenbelasting: ca. € 1,50 p.p.p.n.

Prijs

Vanaf €129 p.p.

aankomst dagelijks t/m 31 maart 2019

Reisperiode

• t/m 31 maart 2019

• Boekingsperiode t/m 30 december 2018

• Aankomst

Dagelijks (behalve maandag)

Boeken

Voor meer informatie en boekingen ga naar www.kras.nl/LR83431 Of bel met Kras: 088-0885886 (lokaal tarief).