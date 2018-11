Oproep: wat zijn uw herinneringen aan Flipje van de Betuwe?

Ⓒ Hollandse Hoogte / William Hoogteyling

Kent u de avonturen van Flipje van de Betuwe nog? Flipje is eigenlijk een mascotte, vroeger van de in Tiel gevestigde jamfabriek De Betuwe en tegenwoordig van de stad Tiel. Flipje werd al in 1935 bedacht door een reclamebureau en heeft inmiddels een eigen museum, een standbeeld en een stripreeks die halverwege de vorige eeuw maar ook tussen 2002 en 2015 werd uitgegeven.