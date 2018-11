Taboe rijker: onze schermtijd

Elke zondagochtend, volgens onderzoek overigens hét moment dat er aan de wekelijkse seksfrequentie wordt gewerkt, komt Apple even ons leven binnen. Ping. Goedemorgen iPhone-bezitter, hier zijn we weer met wat leuke statistische gegevens over uw telefoongebruik. Een keurig weekoverzicht licht op waarin zaken als het aantal schermminuten, productiviteit, de keren dat de telefoon is gepakt en het sociale-mediagebruik zijn uitgespeld.

Ik praat inmiddels een stuk makkelijker over mijn liefdesleven dan over mijn telefoongebruik. Geen haar op mijn hoofd dat ik openbaar maak hoeveel keer per week ik actief ben. Dat ik vorige week 2 uur en 10 minuten minder op mijn scherm keek dan de week daarvoor – ja, ook dat wordt bijgehouden – is veelzeggend en confronterend.

Als ik de cijfers moet geloven, ben ik rijp voor een intakegesprek bij de verslavingskliniek. Of ik daar uniek in ben? Geen idee. Iedereen in mijn omgeving houdt de kaken stijf op elkaar, heeft van schrik de betreffende functie uitgeschakeld of mompelt iets over dat de kinderen de telefoon altijd gebruiken. Ik verschuil me gemakshalve achter werk. Google me immers de dag door, lees nieuws, communiceer via mijn telefoon, check de sociale-mediakanalen en vind het nodig om mijn mail ook te beantwoorden wanneer ik door de gangen van het Telegraafgebouw loop of op het toilet zit.

Deep down weet ik dat het niet best gesteld is met mij en mijn telefoongebruik. En dat is precies de bedoeling. Na de nodige kritiek heeft Apple maatregelen genomen om overmatig gebruik van de iPhone tegen te gaan. Kinderen lachen hier inmiddels om, weten precies hoe ze met bepaalde trucs de door hun ouders ingestelde vaste schermtijden kunnen omzeilen.

Ik voel daarentegen een en al ongemak en omarm tips over een prikkelarme iPhone. Heb onnodige notificaties uitgezet, apparaatvrije tijd ingesteld en aangegeven hoelang ik bepaalde apps per dag wil gebruiken. Krijg van Apple een reminder bij overschrijding en probeer zelf de momenten dat ik gedachteloos naar mijn telefoon grijp, om te zetten naar momenten die er echt toe doen.

Daar zouden meer mensen een voorbeeld aan moeten nemen: uit onderzoek blijkt dat tien procent het zelfs tijdens de daad niet kan laten om af en toe de telefoon te checken. Over sociaal onwenselijk gesproken.

Chef VRIJ Babette Wieringa belicht elke week de wereld van lifestyle. Volg haar op Instagram en Pinterest: babettewieringa

