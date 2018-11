Bieten dan? Dwaas, bieten worden ook wel kroten genoemd. Kroten, hoe dicht ligt dat bij kloten? En dan de vorm, foei. Het ergste is de kleur, misschien denkt er iemand dat er bloed op z’n bord ligt. Bloed van de onderdrukten, natuurlijk.

Wat doe je daar? Ach, wat akelig. Is dat echt een kruidnagel? Weet je wel hoeveel arme inlanders daarvoor hebben geleden? Je beledigt de hele Indisch-Hollandse bevolkingsgroep. Nooit kruidnagels meer, heb je me gehoord. Geen peper, geen nootmuskaat, geen gember. Pure blanke haat in die potjes.

Wat ligt daar? Een aardappel? Die moet direct terug naar Zuid-Amerika. Die heeft Columbus van de Inca’s gestolen. Zo, wat laat jij in de kaart kijken, zeg. Ik zie het wel, puur blank denken. Sinaasappel, banaan, koffie, echt waar, zo achterlijk. Luister blanke man, het is voortaan boerenkool met grutten voor jou. Gewoon slobber uit de trog. En je mond houden!

De puriteinen regeren.

f.wilbrink@telegraaf.nl