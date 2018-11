Winterauto’s voor 500 euro

Occasionselectie

Ford Ka (1997-2008)

De Ka rijdt verrassend goed en als je ook weleens buiten de stad komt, verbruikt de Ford gemiddeld 1 op 15. Het model is vaak verkocht als tweede auto, wat wellicht verklaart waarom er zoveel exemplaren met opvallend lage kilometerstanden zijn. Zoals de zilvergrijze bij een autobedrijf in Amersfoort. Deze Ka (2000, 65.000 km!) heeft een 1.3-liter benzinemotor, een jaar APK en links een deuk. Dat mag voor € 495 geen probleem zijn.

Nissan Micra (1992-2003)

De Micra rijdt heel gemakkelijk, zonder pretenties. Gemiddeld 1 op 15 is met een 1.0-liter benzineversie goed haalbaar, een exemplaar met automaat haalt wel 1 op 18! Vanwege de hoge bouwkwaliteit is een wat hogere kilometerstand geen bezwaar. We schrikken dus niet van de blauwe 1.0-liter (2000, 196.000 km) die voor € 495 wordt aangeboden door een autobedrijf in Veldhoven. De verlopen APK moeten ze wel even vernieuwen!

Renault Twingo (1992-2007)

Voor een compacte auto is een Twingo opvallend ruim en dankzij het fijne onderstel heel comfortabel. Vergeet de verschuifbare achterbank niet die in dit segment op de Franse stadsauto zijn debuut maakte. Een gemiddeld verbruik van 1 op 17 is gemakkelijk te halen. Op gaspedaal.nl staan er tientallen zoals de metallic rode (2000, 153.000 km) voor € 450 bij een autobedrijf in Raamsdonksveer.

Oordeel van de Wegenwacht

Ford Ka

De elektronica speelt de Ka parten. Een motor die stopt als het licht wordt ingeschakeld bijvoorbeeld: een kwestie van een los contact bij het linkerachterlicht, waarmee ook de brandstofpomp is verbonden. Let ook op ’gemene roest’: die zie je niet, maar is er wel, onder meer achter de kunststof bumpers. Vaak is de Ka dan al niet meer te redden.

Nissan Micra

Roest is de grootste vijand. Het begint meestal op de dorpels, vlak voor de achterwielen. De dwarsbalk waarop de radiateur rust, is ook een beruchte plek. Repareren is gelukkig niet al te ingewikkeld (en dus niet duur). Elektrische problemen worden doorgaans veroorzaakt door vocht en vuil in de zekeringkast; een kwestie van schoonmaken.

Renault Twingo

Elektronica is het zwakke punt van de eerste Twingo’s. Op zich zijn dat meestal storingen die de Wegenwacht ter plekke kan verhelpen, maar er kan vervolgschade ontstaan zoals een kapotte regeleenheid van de motor. Daarmee is de Renault direct afgeschreven. Bekend zijn ook zwakke achterwiellagers en lekkende remmen.

Ons advies

Een personenwagen voor zo’n klein budget vormt altijd een risico. Er hoeft maar ietsje mis te gaan en je hebt een reparatie die duurder uitvalt dan de auto zelf. Wij zouden voor de Nissan Micra gaan.

