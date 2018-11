Boottest: Haines 400 Offshore

Op de Haines werf aan de Engelse Oostkust lijkt de tijd te hebben stilgestaan, want alle boten worden ambachtelijk en met traditionele technieken gebouwd. Bovendien worden vrijwel alle onderdelen door de eigen mensen gebouwd of geïnstalleerd. De jachten hebben een vaste, tijdloze buitenkant, maar het interieur wordt volledig naar wens van de klanten ingedeeld. Voor polyester jachten is dat bijzonder, want er zijn geen twee Haines jachten hetzelfde.

Voor de bouw zoeken klant en dealer Smelne in een driehoek samen met de werf de boot uit en delen deze in zoals het best past bij de klant. De bouwkwaliteit is ouderwets hoog en dus tijdrovend. Het polyesterwerk wordt hand lay-up gelegd en alle schotten zijn in de romp vastgelamineerd. Door de traditionele bouwwijze kan deze werf maar een handvol jachten per jaar produceren. Die zijn dan ook heel exclusief.

Sublieme inbouwkwaliteit

Van de 12 meter lange Haines 400 zijn twee uitvoeringen: dubbelschroefs (Offshore) en de water verplaatsende Continental met enkele schroef. De Haines 400 Offshore maakt gebruik van twee Yanmar 370pk achtcilinder diesels met vaste schroefassen. De twee motoren kunnen de 12 ton zware boot tot een top van 57 km/u opzwepen. De Continental versie heeft slechts een enkele achtcilinder 370 pk Yanmar. Die heeft een top van bijna 30 km/u.

De motorruimte is onder de salonvloer wat lastig bereikbaar. Dat is onhandig bij het oliepeilen, maar de sublieme inbouwkwaliteit van alle techniek doet je dat snel vergeten.

De constructie is enorm degelijk en alles is tot in de puntjes afgewerkt. Dat zie je terug in het massieve lijstwerk en het wortelnotenhout fineer dat ‘op de vlam’ is verwerkt. Ook het massieve rvs werk buiten straalt degelijkheid uit. De gangboorden zijn vrij smal, maar de zeereling is verloopt schuins naar buiten, zodat je veilig naar het voordek komt. Voorop zijn twee ligbedden waar de rugleuning van omhoog kan. Achterop is een breed zwemplateau met douche. Sturen doe je op het campagnedek, waar een strak en overzichtelijke dashboard het uitzicht van de verwende stuurman nog net iets prettiger maakt. De radarbeugel is hydraulisch klapbaar zodat de doorvaarhoogte beperkt blijft tot 3,40 meter.

Het interieur van de testboot is mooi gestyld en bijzonder fraai afgewerkt. Er is gekozen voor een grote eigenaarshut achterin en een bijna even grote voorhut. Ze kunnen beide een eigen douche- en toiletruimte krijgen, maar op dit jacht is de voorste natte cel opgeofferd. Dat leverde een extra grote kombuis en een ruimere salon op. In het dak is een enorm luik dat geblindeerd kan worden en voorzien van fraaie horren. De kombuis is handzaam en degelijk. Fijn is dat overal, ook onder de vloer, bergplekken voor proviand te vinden zijn.

Langzaam varend, bij een minimumsnelheid van 5,7 km/u, merk je al dat dit een fijn jacht is. Het manoeuvreren in kleine ruimtes is wat lastig door het vlakke, planerende onderwaterschip, in combinatie met de windvang van de hoge opbouw. Met boeg- en hekschroef valt echter een hoop te compenseren. Zodra je op open water komt, merk je de degelijkheid en de power. De boot gedraagt zich gewillig, zonder gedwee te zijn. Dat merk je aan het steigeren van de romp bij het accelereren, wat je prima kunt corrigeren met de trimtabs.

Op volle vaart glijdt de boot als een aalscholver over het water, de golven blijven beperkt. De bochten verlopen soepel en strak, dit jacht ademt degelijkheid. Het brandstofverbruik is door de efficiënte motoren en rompvorm beperkt tot ongeveer 80-100 liter per uur bij een constante snelheid van 40 km/u. Deze gegevens zijn verzameld tijdens de maidentrip van de boot, tijdens de oversteek van de Noordzee. Ook op kleiner water voelt de offshore zich thuis. Dit tijdloze jacht onderscheidt zich door het exclusieve interieur en de ambachtelijke degelijkheid. Die eigenschappen zie je terug in de prijs: De Continental versie begint bij €400.000, afhankelijk van de koers van het pond. De complete, snel varende dubbelschroefs Offshore begint bij €650.000. Daarmee koop je een tijdloos exclusief jacht dat als een maatkostuum om de eigenaar wordt aangemeten.

Cijfer 7,4

Constructie ****

Comfort & Ruimte ****

Afwerking ****

Ergonomie ****

Vaareigenschappen ***

Prijs/Kwaliteit ***

Technische Specificaties

Lengte: 12,20 m.

Breedte: 4,06 m.

Diepgang: 1,07 m.

Waterverplaatsing: 10.750 kg

Motorisering: 1 of 2 x 370 pk diesel

Prijs vanaf: € 400.000 afh. van koers

Meer info: www.smelne.nl