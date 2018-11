René Mioch: ’Ja, ik heb seks gehad met een ster’

Gulle lach: „Het antwoord is ja.” En nee, op vraag drie krijgt niemand antwoord, Mioch noemt als gentleman geen namen. „Vraag vier is dan altijd of het een vrouw of een man was. Antwoord: ’Een vrouw’. Voor zover ik weet.”

Meryl Streep, Julia Roberts, George Clooney, Hugh Grant en... Wat spreekt jou zo aan in filmsterren?

„Het fascineert me dat mensen beroemd willen worden én dat die roem voor velen hun ondergang betekent. Altijd in de spotlights, nooit onbespied. Stel je het maar voor, draaien op een set, in een stad waar iedereen jou kent. Zonder beveiliging kun je niet naar buiten. Om half tien naar je kamer, want de hotelbar is leeg. En ’gelukkig’ heb je wel het geld om alle drank en drugs van de wereld te kunnen kopen.

Ooit had ik een gesprek met een heel beminnelijke Patrick Swayze. Achteraf hoorde ik dat hij vijf minuten daarvoor in blinde woede zijn hele hotelkamer kort en klein had geslagen. Ik heb niets aan hem gemerkt. Beroemdheden worden klaargestoomd om een monster te zijn. De eenzaamheid ligt altijd op de loer. Zowel Tom Cruise als Julia Roberts heeft op een gegeven moment iedereen om zich heen ontslagen omdat ze zichzelf geen leuk mens meer vonden. Altijd omringd door jaknikkers, betaald en onbetaald. Zijn je vrienden echt je vrienden? Die druk is groot, sommigen zijn ook suïcidaal.”

