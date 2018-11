Vlees of brokken voor onze bouvierpup?

Dierenarts Piet Hellemans behandelt elke week een vraag of probleem van een lezer. Deze week: „Binnenkort ga ik onze nieuwe bouvierpup ophalen! Het wordt onze vierde ’boef’. Allemaal hebben ze maag- en darmproblemen gehad. Omdat ik vaak lees dat vers vlees beter is voor de spijsvertering, wil ik vlees in plaats van brokken gaan geven. Is dit slim? De fokster geeft dat ook aan haar bouviers en die zien er super uit!”