Pintxo of kippenlever

Van de week op de redactie had ik het over pekelvlees. Maandag is tijdens de Slavakto in Utrecht de uitreiking van de prijzen voor de mede door mij nieuw leven ingeblazen wedstrijd Het Perfecte Pekelvlees. ‘Gadver,’ riep een collega, die maar met een half oor had geluisterd om daar ongevraagd aan toe te voegen: ‘weet je wat ook vies is, kopkaas.’