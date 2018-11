Megagrote zeeschepen varen pal langs bootjes die als badeendjes hun weg zoeken over de golven. Nergens klotst het water zo ruw tegen de stadskaden als hier, geen enkele andere stad heeft zo’n nautische skyline.

Om het drukke vaarverkeer in goede banen te leiden, varen er altijd actieve patrouilleboten rond. Dit keer dreef een enorme stalen politieboot de Koningshaven binnen. De politiemannen lieten ons stoppen en controleerden onze vaarbewijzen en registratiebewijzen. Gelukkig wisten we zeker dat alles in orde was. Maar de mannen bleven zoeken.

Uiteindelijk kreeg ik een ’waarschuwing’ omdat er een hoekje van mijn plastic vaarbewijs was afgebroken. „Komt doordat ik het dagelijks gebruik”, zei ik. Geprikkeld door mijn weerwoord dreigde de agent een boete van 380 euro uit te schrijven. Volgens hem was mijn ’incomplete’ document ongeldig. Ik hield mijn lippen stijf op elkaar en probeerde maar te glimlachen om zoveel plichtsbesef.